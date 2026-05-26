جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط

يرى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أنه أدى مهمته على أكمل وجه في الكرة السعودية، باحثا عن تحدي جديد.

وأعلن جيسوس رحيله عن النصر بنهاية الموسم بعدما أعاده للتتويج بالدوري بعد غياب 7 سنوات.

وقضى جيسوس قبل موسمه مع النصر، موسمين مع الهلال وحقق معه كافة الألقاب المحلية.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين: "‏أشعر أنني أديتُ مهمتي على أكمل وجه خلال هذه السنوات الثلاث في كرة القدم السعودية، وتركت بصمة واضحةً هنا بفضل ما قدمتُه، لا أدري إن كان هذا وداعاً نهائياً لكرة القدم السعودية أم مجرد وداع أخير في عالم كرة القدم، لا شيء مؤكد".

وشدد "‏الآن سأبحث عن تحدٍ جديد ولديّ اليوم نفس الطموح الذي كان لديّ عندما فزتُ بلقبي الأول. أعتزم مواصلة إضافة المزيد من الإنجازات، لذا لن أقبل العمل إلا مع من يملكون القدرة على المنافسة على الألقاب".

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق الدوري السعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.