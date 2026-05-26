جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

يرى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أنه أدى مهمته على أكمل وجه في الكرة السعودية، باحثا عن تحدي جديد.

وأعلن جيسوس رحيله عن النصر بنهاية الموسم بعدما أعاده للتتويج بالدوري بعد غياب 7 سنوات.

وقضى جيسوس قبل موسمه مع النصر، موسمين مع الهلال وحقق معه كافة الألقاب المحلية.

أخبار متعلقة:
جواو فيليكس: من الصعب الفوز بالبطولات مع النصر في السعودية.. والناس تعرف السبب للمرة الـ 11.. النصر بطل الدوري السعودي بقيادة رونالدو بعد صراع شرس مع الهلال بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.. جورج جيسوس يعلن رحيله عن تدريب النصر جوزيه جوميز: النصر الأقرب للدوري.. لكن كرة القدم لا تعرف التوقعات

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين: "‏أشعر أنني أديتُ مهمتي على أكمل وجه خلال هذه السنوات الثلاث في كرة القدم السعودية، وتركت بصمة واضحةً هنا بفضل ما قدمتُه، لا أدري إن كان هذا وداعاً نهائياً لكرة القدم السعودية أم مجرد وداع أخير في عالم كرة القدم، لا شيء مؤكد".

وشدد "‏الآن سأبحث عن تحدٍ جديد ولديّ اليوم نفس الطموح الذي كان لديّ عندما فزتُ بلقبي الأول. أعتزم مواصلة إضافة المزيد من الإنجازات، لذا لن أقبل العمل إلا مع من يملكون القدرة على المنافسة على الألقاب".

أعلن جورج جيسوس رحيله عن تدريب النصر السعودي بعد التتويج بلقب الدوري.

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق الدوري السعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.

الدوري السعودي النصر السعودي جيسوس
نرشح لكم
نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا بعثة منتخب السعودية تصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم حادث سرقة يفسد أفراح سعود عبد الحميد ويمنعه من الانضمام لمنتخب السعودية بعثة منتخب السعودية تطير إلى الولايات المتحدة الرياضية: أحمد حجازي يغادر نيوم هذا الصيف
أخر الأخبار
جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط 33 دقيقة | سعودي في الجول
غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا 42 دقيقة | منتخب مصر
بمشاركة مرموش وحمزة.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة روسيا 43 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاستغناء عن هيثم كمال ويوسف شحاتة 52 دقيقة | كرة سلة
دكتور سترينج.. الخط الزمني الوحيد الذي ينتصر فيه الزمالك ساعة | الدوري المصري
تواجد بلعمري.. المغرب يعلن القائمة النهائية لكأس العالم ساعة | في المونديال
يسبقها ميسي فقط.. برشلونة يعلن رحيل أليكسيا بوتياس ساعة | الكرة الأوروبية
سون: كأس العالم 2026 قد يكون الأخير لي 2 ساعة | آسيا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529843/جيسوس-أديت-مهمتي-على-أكمل-وجه-في-السعودية-وسأعمل-مع-هؤلاء-فقط