بمشاركة مرموش وحمزة.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة روسيا

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 22:09

كتب : محمد جمال

عمر مرموش - منتخب مصر

واصل منتخب مصر استعدادته لمواجهة روسيا الودية، ضمن تحضيراته لخوض كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره الروسي في تمام التاسعة مساء الخميس، على استاد القاهرة.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وشهد المران تواجد الثنائي عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم فريق برشلونة للشباب.

وشارك في التدريبات اليوم 26 لاعباً، فيما يتبقى انضمام محمد صلاح لتكتمل صفوف المنتخب.

