بمشاركة مرموش وحمزة.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة روسيا
الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 22:09
كتب : محمد جمال
واصل منتخب مصر استعدادته لمواجهة روسيا الودية، ضمن تحضيراته لخوض كأس العالم.
ويواجه منتخب مصر نظيره الروسي في تمام التاسعة مساء الخميس، على استاد القاهرة.
وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.
ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.
ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.
وشهد المران تواجد الثنائي عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم فريق برشلونة للشباب.
وشارك في التدريبات اليوم 26 لاعباً، فيما يتبقى انضمام محمد صلاح لتكتمل صفوف المنتخب.
غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا في الجول يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع حمزة عبد الكريم مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمعسكر منتخب مصر منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة رغم أن فرقها ليست الأشهر في العالم الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا بفارق ألف كيلو على الأقل.. أفضلية لوجستية لمصر أمام منافسيها في كأس العالم تأكيدا لـ في الجول.. طاقم تحكيم جزائري لودية مصر وروسيا أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي
