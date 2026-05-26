الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاستغناء عن هيثم كمال ويوسف شحاتة

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 22:00

كتب : هاني العوضي

يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة

كشف نادي الاتحاد السكندري عن قراره بالتخلي عن ثنائي فريق كرة السلة، هيثم كمال ويوسف شحاتة.

وخسر الاتحاد مؤخرا نهائي دوري السوبر لكرة السلة ضد الأهلي.

وقال أيمن صدقى مدير جهاز كرة السلة بنادي الاتحاد السكندرى لـFilGoal.com : "تم الاستغناء عن خدمات ثنائي الفريق، هيثم كمال ويوسف شحاتة".

واتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد عدة قرارات مؤخرا فيما يخص فريق كرة السلة بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تولي أحمد عمر مهمة المدير الفني لفريق رجال السلة خلفا لأشرف توفيق.

وسبق وأن حقق عمر لقب الدوري 2024 وكأس مصر عامي 2024 و2025 والسوبر المصري 2025.

ويعود عمر مجددا لقيادة الاتحاد ويعاونه أيمن صدقي كمدير للجهاز.

وسيتولى طارق وصفي رئاسة قطاع الناشئين.

وخسر الاتحاد من الأهلي في نهائي دوري السوبر بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات.

وسبق أن درب عمر فريق الاتحاد ورحل عن قيادته في بداية الموسم المنقضي عقب خسارة بطولتي الدوري أمام الأهلي، والحصول على المركز الرابع بالدوري الإفريقي.

الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاستغناء عن هيثم كمال ويوسف شحاتة
