تواجد بلعمري.. المغرب يعلن القائمة النهائية لكأس العالم

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

أعلن محمد وهبي مدرب المنتخب المغرب، قائمة أسود أطلس المشاركة في كأس العالم.

واستدعى وهبي يوسف بلعمري ظهير أيسر النادي الأهلي ضمن القائمة.

فيما استبعد سفيان بوفال جناح لوهافر الفرنسي، ليضم بدلا منه أيوب الميموني لاعب أينتراخت فرانكفورت.

وكذلك يغيب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، ويوسف النصيري مهاجم اتحاد جدة السعودي.

وجاء ضمن القائمة اللاعبون الذي شاركوا في مونديال 2022ونجحوا في حصد المركز الرابع، ومن بينهم ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وعز الدين أوناحي، وسفيان مرابط.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - أحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي)

نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) - أنس صلاح الدين (أيندهوفن) - يوسف بلعمري (الأهلي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - زكرياء الواحدي (جينك البلجيكي) - شادي رياض (كريستال بالاس) - نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا) - عيسى ديوب (فولام) - رضوان هلهال (ميشيلين البلجيكي)

سفيان مرابط (ريال بيتيس) - نائل العيوني (روما) - أيوب بوادي (ليل الفرنسي) - سمير المرابط (ستراسبورج) - بلال الخنوس (شتوتجارت) - عز الدين أوناحي (جيرونا) - إسماعيل صيباري (أيندهوفن)

شمس الدين طالبي (سندرلاند) - سفيان رحيمي (العين) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - أبراهيم دياز (ريال مدريد) - جاسم ياسين (ستراسبورج) - أيوب الميموني (أينتراخت فرانكفورت)

فيما كشف عن 3 لاعبين على قائمة الاحتياطي، وهم المهدي الحرار (الرجاء المغربي) - أمين السباعي (أنجيه الفرنسي) - مروان سعدان (الفتح السعودي).

واكتسح المنتخب المغربي نظيره بوروندي بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس اليوم الثلاثاء.

ويواجه المغرب منافسه منتخب مدغشقر يوم الثلاثاء 2 يونيو، على ملعب مولاي عبد الله، ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختتم المغرب استعداداته لكأس العالم بمواجهة النرويج يوم الأحد 7 يونيو، على ملعب ريد بول في نيويورك.

ويتولى محمد وهبي مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منذ مارس الماضي، خلفا لوليد الركراكي.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويفتتح المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم مواجهة أسكتلندا يوم 20 يونيو.

ويختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.

