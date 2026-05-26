روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي
الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 19:45
كتب : FilGoal
أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده بشكل نهائي مع الهولندي دونيايل مالين.
وانضم مالين إلى روما يناير الماضي قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
وشارك مالين في 20 مباراة مع روما سجل خلالهم 15 هدفا منذ انضمامه للذئاب.
وكشف روما عن انضمام مالين إلى صفوف بعقد يمتد حتى 3 يونيو 2030.
وكان سكاي سبورتس كشفت عن انضمام اللاعب الهولندي إلى روما مع أحقية الشراء مقابل 25 - 30 مليون يورو.
تأهل نادي روما رسمياً إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم بعد غياب دام 7 سنوات
واحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه الحاسم في الجولة الأخيرة أمام فيرونا.
ويشارك روما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الـ 12 في تاريخه.
