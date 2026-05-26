روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 19:45

كتب : FilGoal

دونييل مالين - روما

أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده بشكل نهائي مع الهولندي دونيايل مالين.

وانضم مالين إلى روما يناير الماضي قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وشارك مالين في 20 مباراة مع روما سجل خلالهم 15 هدفا منذ انضمامه للذئاب.

أخبار متعلقة:
دي لاورينتيس: تلقيت عرضا لبيع نابولي.. والمال ليس المشكلة فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات مالين يواصل التألق ويقود روما للفوز على بولونيا

وكشف روما عن انضمام مالين إلى صفوف بعقد يمتد حتى 3 يونيو 2030.

وكان سكاي سبورتس كشفت عن انضمام اللاعب الهولندي إلى روما مع أحقية الشراء مقابل 25 - 30 مليون يورو.

تأهل نادي روما رسمياً إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم بعد غياب دام 7 سنوات

واحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه الحاسم في الجولة الأخيرة أمام فيرونا.

ويشارك روما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الـ 12 في تاريخه.

روما مالين
نرشح لكم
تقرير: سباليتي يضغط على يوفنتوس لضم صلاح خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك كوبي: مورينيو طلب التعاقد مع لاعب وسط سبورتنج لشبونة تقرير: مورينيو يرغب في التعاقد مع راشفورد لتدعيم ريال مدريد هامبورج يعلن التفاوض مع توتنام لضم مدافعه تقرير: صراع بين يونايتد وليفربول على مهاجم دورتموند كما كشف في الجول – لافيينا يعلن انتقال مدافعه إلى زد
أخر الأخبار
سون: كأس العالم 2026 قد يكون الأخير لي 36 دقيقة | آسيا
روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي ساعة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرغب في استمرار بن رمضان ولكن ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع حمزة عبد الكريم 2 ساعة | في المونديال
مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمعسكر منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
هالاند: لم يسبق أن رأيت النرويج في كأس العالم.. ونحن فريق ممتع للمشاهدة 2 ساعة | في المونديال
رومانو: ماريسكا وقع عقود تدريب مانشستر سيتي 3 سنوات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
المغرب يكتسح بوروندي بخماسية نظيفة استعدادا لكأس العالم 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529835/روما-يعلن-ضم-مالين-بشكل-نهائي