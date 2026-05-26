هالاند: لم يسبق أن رأيت النرويج في كأس العالم.. ونحن فريق ممتع للمشاهدة

عبر إرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج، عن سعادته البالغة بقيادة منتخب بلاده في كأس العالم.

وتشارك النرويج في كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، حيث يعود الظهور الأول لمونديال 1998 في فرنسا.

ويقع المنتخب النرويجي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا، والسنغال، والعراق.

وقال هالاند في حوار عبر موقع فيفا الرسمي: "لم يسبق لي أن رأيت النرويج في كأس العالم في حياتي، لذلك أعتقد أن الوقت قد حان."

وأكمل "الأمر استغرق وقتاً طويلاً، وكنت أحاول لفترة طويلة ثم لم يحدث شيء، فتعتاد على عدم حدوثه."

ويبلغ هالاند من العمر 26 عاما، حيث ولد في النرويج عام 2000.

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي "لطالما قلتُ إن هدفي الأسمى هو تأهل النرويج لكأس العالم، هذا ما سأسعى جاهداً لتحقيقه، والآن تحقق ذلك أخيراً، وأنا في غاية السعادة والحماس لما هو قادم."

وتابع "لم يسبق لي أن عشت تجربة كأس العالم وأنا طفل صغير في هذا البلد، لذا، أنا سعيد للغاية لأن أطفال النرويج سيخوضونها، لأنني كنت أتمنى رؤية النرويج تلعب في كأس العالم. في كل مرة كنت أشاهد فيها مباريات كأس العالم، كنت أشجع فريقاً آخر، لذا سيكون الأمر رائعاً."

وسجل هالاند 16 هدفا خلال 8 مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وشارك ألفي والد إرلينج هالاند، مع منتخب النرويج في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولعب وقتها والد هالاند رفقة زملائه في المونديال أمام إيطاليا على ملعب جاينتس، والذي تم هدمه وبني مكانه ملعب نيويروك نيو جيرسي، والذي يحتضن مباراة النرويج أمام السنغال في الجولة الثانية.

وكشف هالاند عن تفاصيل حواره مع والده "كنت أتحدث مع والدي عن كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، قال إنها أشبه بثلاث مباريات نهائية، حيث تلعب من أجل البقاء. ولهذا السبب نرى في كل مرة في كأس العالم فريقًا غير مرشح للفوز يتغلب على أحد أفضل الفرق، لأن الناس يلعبون من أجل بلادهم كما لم يفعلوا من قبل. لديك 3 مباريات، وإذا لم تقدم أداءً جيدًا، تُقصى. الأمر بسيط ولكنه صعب في الوقت نفسه.

وأكمل "أتذكر أنني تحدثت مع والدتي عن ذلك. كانت في المدرجات، متوترة قبل المباريات. إنه حدث ضخم. ملاعب كبيرة، جماهير متحمسة. إنه تجمع، وهو نوع مختلف من التجمعات، وهو ما يعجبني حقًا في كرة القدم. إنه يجمع الناس معًا، ليس فقط في الملعب في البلاد، ولكن في جميع أنحاء العالم، أمام التلفزيون وكل ذلك."

وعن منتخب النرويج، قال هالاند "نحن فريق طويل القامة، أولاً وقبل كل شيء. نحن فريق قويّ ونتعاون بشكل ممتاز، وبعد ذلك، نمتلك الجودة التي يحتاجها اللاعبون في كرة القدم لخلق الفرص وتسجيل الأهداف. هذا ما يجب علينا فعله. وأعتقد أن النرويج فريق مثير للاهتمام وممتعاً للمشاهدة."