المغرب يكتسح بوروندي بخماسية نظيفة استعدادا لكأس العالم

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 17:56

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

اكتسح المنتخب المغربي نظيره بوروندي بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم.

سجل أهداف المنتخب المغربي، أيوب الكعبي هدفين في الدقيقتين 59، و63، وتوفيق بن الطيب هدف في الدقيقة 71.

أخبار متعلقة:
موهبة ليل يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم المغرب الفاسي يوضح حقيقة إيقاف بنجديدة بسبب المنشطات

واختتم سفيان بنجديدة أهداف المغرب في الدقيقتين 80 و90.

بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي هو هداف الدوري المغربي للموسم المنقضي برصيد 15 هدفا.

وربطت تقارير بنجديدة بالانضمام للدوري المصري عبر بوابة ناديي الأهلي وبيراميدز.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه المغرب منافسه منتخب مدغشقر يوم الثلاثاء 2 يونيو، على ملعب مولاي عبد الله، ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختتم المغرب استعداداته لكأس العالم بمواجهة النرويج يوم الأحد 7 يونيو، على ملعب ريد بول في نيويورك.

ويتولى محمد وهبي مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منذ مارس الماضي، خلفا لوليد الركراكي.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويفتتح المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم مواجهة أسكتلندا يوم 20 يونيو.

ويختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.

المغرب كأس العالم
نرشح لكم
غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا تواجد بلعمري.. المغرب يعلن القائمة النهائية لكأس العالم سون: كأس العالم 2026 قد يكون الأخير لي في الجول يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع حمزة عبد الكريم هالاند: لم يسبق أن رأيت النرويج في كأس العالم.. ونحن فريق ممتع للمشاهدة منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة رغم أن فرقها ليست الأشهر في العالم قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي
أخر الأخبار
جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط 20 دقيقة | سعودي في الجول
غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا 29 دقيقة | منتخب مصر
بمشاركة مرموش وحمزة.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة روسيا 30 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاستغناء عن هيثم كمال ويوسف شحاتة 39 دقيقة | كرة سلة
دكتور سترينج.. الخط الزمني الوحيد الذي ينتصر فيه الزمالك 52 دقيقة | الدوري المصري
تواجد بلعمري.. المغرب يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 54 دقيقة | في المونديال
يسبقها ميسي فقط.. برشلونة يعلن رحيل أليكسيا بوتياس ساعة | الكرة الأوروبية
سون: كأس العالم 2026 قد يكون الأخير لي 2 ساعة | آسيا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529829/المغرب-يكتسح-بوروندي-بخماسية-نظيفة-استعدادا-لكأس-العالم