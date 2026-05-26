المغرب يكتسح بوروندي بخماسية نظيفة استعدادا لكأس العالم

اكتسح المنتخب المغربي نظيره بوروندي بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم.

سجل أهداف المنتخب المغربي، أيوب الكعبي هدفين في الدقيقتين 59، و63، وتوفيق بن الطيب هدف في الدقيقة 71.

واختتم سفيان بنجديدة أهداف المغرب في الدقيقتين 80 و90.

بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي هو هداف الدوري المغربي للموسم المنقضي برصيد 15 هدفا.

وربطت تقارير بنجديدة بالانضمام للدوري المصري عبر بوابة ناديي الأهلي وبيراميدز.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه المغرب منافسه منتخب مدغشقر يوم الثلاثاء 2 يونيو، على ملعب مولاي عبد الله، ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختتم المغرب استعداداته لكأس العالم بمواجهة النرويج يوم الأحد 7 يونيو، على ملعب ريد بول في نيويورك.

ويتولى محمد وهبي مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منذ مارس الماضي، خلفا لوليد الركراكي.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويفتتح المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم مواجهة أسكتلندا يوم 20 يونيو.

ويختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.