كورييري ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يريد قيادة تشافي لـ ميلان

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 15:49

كتب : FilGoal

أعلن نادي ميلان إقالة الجهاز الفني والإداري بالكامل في خطوة مفاجئة بعد نهاية الموسم.

وقرر النادي الإطاحة بـ ماسيميليانو أليجري المدير الفني، إلى جانب إيجلي تاري المدير الرياضي، وجيفري مونكادا كبير الكشافين، وجورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي.

وأفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن ميلان يبحث عن مدرب جديد بأسلوب هجومي، مع ترشيح أسماء مثل تشافي هيرنانديز وأندوني إيراولا.

كما أشارت التقارير إلى أن إبراهيموفيتش يدعم التعاقد مع تشافي لقيادة المشروع الجديد.

وجاءت هذه القرارات بعد موسم مخيب للآمال، أنهى فيه ميلان المنافسات خارج المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرارات حاسمة بإعادة بناء الفريق من جديد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة النادي بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويقود جيري كاردينالي مالك النادي عملية التغيير، مع استمرار زلاتان إبراهيموفيتش في دور مؤثر داخل الإدارة.

