فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز

كشف سيسك فابريجاس مدرب كومو رغبته في استمرار نيكو باز مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وحسم فابريجاس تأهل كومو إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال فابريجاس لشبكة DAZN: "نستعد من الآن للموسم الجديد، عقدنا اجتماعا طويلا مع الإدارة ونبني عقلية مختلفة للفريق".

وأضاف "نحن أمام موسم صعب ومختلف، ودوري الأبطال يتطلب جاهزية كبيرة".

وأوضح فابريجاس "أنا سعيد هنا وأتعلم الكثير، النادي تطور بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية".

وشدد "إذا لم تكن مستعدا لدوري الأبطال ستستقبل أهدافا كثيرة في ملاعب كبيرة".

وعن نيكو باز قال: "هو لاعب مهم جدا لتطورنا، نحن تطورنا معه وهو تطور معنا".

واختتم تصريحاته "نريد استمراره، وسنرى ما سيحدث".

ويمتلك ريال مدريد خيار إعادة شراء اللاعب حتى صيف 2027، بعد تألقه اللافت هذا الموسم.