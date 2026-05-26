جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو

كلفت قرارات الإطاحة بالجهاز الفني والإداري داخل ميلان مبلغا ضخما قد يصل إلى 22 مليون يورو بعد نهاية موسم 2025-2026.

وأقال ميلان ماسيميليانو أليجري المدير الفني، إلى جانب جورجيو فورلاني وإيجلي تاري وجيفري مونكادا من مناصبهم داخل النادي.

وجاءت القرارات بعد احتلال الفريق المركز الخامس وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكشف تقرير صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن هذه التكاليف سيتم تسجيلها كمصروفات استثنائية في الميزانية حتى 30 يونيو 2026.

ويُعد فورلاني وأليجري الأعلى تكلفة، إذ كان عقد الأول ممتدا حتى 2028 براتب يصل إلى 3 ملايين يورو سنويا، ليصل الإجمالي إلى نحو 10 ملايين يورو.

بينما يمتد عقد أليجري حتى 2027 براتب 5 ملايين يورو سنويا، بإجمالي يقارب 9 ملايين يورو.

وتبلغ قيمة عقد تاري المتبقية نحو 3 ملايين يورو، في حين كان مونكادا قريبا من توقيع عقد جديد قبل رحيله.

وقد تنخفض هذه التكاليف مستقبلا في حال توصل المسؤولون المقالون لاتفاقات مع أندية أو جهات أخرى.

ويُعد أليجري من أبرز المرشحين لتدريب نابولي خلفا لـ أنطونيو كونتي.