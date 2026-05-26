جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 14:58

كتب : FilGoal

ميلان

كلفت قرارات الإطاحة بالجهاز الفني والإداري داخل ميلان مبلغا ضخما قد يصل إلى 22 مليون يورو بعد نهاية موسم 2025-2026.

وأقال ميلان ماسيميليانو أليجري المدير الفني، إلى جانب جورجيو فورلاني وإيجلي تاري وجيفري مونكادا من مناصبهم داخل النادي.

وجاءت القرارات بعد احتلال الفريق المركز الخامس وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا توتو سبورت: ميلان سيقيل أليجري بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا جازيتا: بعد صدمة دوري الأبطال.. تغييرات مرتقبة في ميلان وأليجري مهدد أليجري: لم يتوقع أحد خسارة ميلان.. واللاعبون قدموا كل ما لديهم

وكشف تقرير صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن هذه التكاليف سيتم تسجيلها كمصروفات استثنائية في الميزانية حتى 30 يونيو 2026.

ويُعد فورلاني وأليجري الأعلى تكلفة، إذ كان عقد الأول ممتدا حتى 2028 براتب يصل إلى 3 ملايين يورو سنويا، ليصل الإجمالي إلى نحو 10 ملايين يورو.

بينما يمتد عقد أليجري حتى 2027 براتب 5 ملايين يورو سنويا، بإجمالي يقارب 9 ملايين يورو.

وتبلغ قيمة عقد تاري المتبقية نحو 3 ملايين يورو، في حين كان مونكادا قريبا من توقيع عقد جديد قبل رحيله.

وقد تنخفض هذه التكاليف مستقبلا في حال توصل المسؤولون المقالون لاتفاقات مع أندية أو جهات أخرى.

ويُعد أليجري من أبرز المرشحين لتدريب نابولي خلفا لـ أنطونيو كونتي.

ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة فولفسبورج يهبط لأول مرة منذ صعوده للدوري الألماني صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت رحلة الملك (8) – الموسم الأفضل فرديا لـ صلاح.. وأزمة متكررة على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا 57 دقيقة | أمريكا
بفارق ألف كيلو على الأقل.. أفضلية لوجستية لمصر أمام منافسيها في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سامي: الدوري سُرق منا.. وهذا الفارق الوحيد بين مواجهتي الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529821/جازيتا-إقالات-ميلان-تكلف-النادي-22-مليون-يورو