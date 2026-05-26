تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

ماركو باليسترا

بدأ إنتر تحركاته للتعاقد مع ماركو باليسترا ظهير أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ماركو باليسترا

النادي : كالياري

إنتر

ويعتبر إنتر الصفقة فرصة مميزة لضم لاعب إيطالي شاب، خاصة مع راتبه المنخفض مقارنة بإمكانياته.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن بيبي ماروتا رئيس إنتر أجرى محادثات مع أنطونيو بيركاسي مالك أتالانتا من أجل حسم الصفقة مبكرا.

أخبار متعلقة:
إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي مباراة الـ 10 أهداف وإصابة ميسي.. سواريز يسجل هاتريك في فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا فابريجاس: زانيتي يلمح لضم نيكو باز لـ إنتر.. وعليه احترام كومو ديماركو ولاوتارو وكيفو.. إنتر يسيطر على جوائز الدوري الإيطالي

وقضى باليسترا الموسم الماضي مع كالياري على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة بالدوري وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

ولم يحدد أتالانتا حتى الآن المقابل المالي المطلوب، في ظل إعادة هيكلة الإدارة مع اقتراب تعيين كريستيانو جيونتولي مديرا رياضيا وماوريسيو ساري مدربا للفريق.

وشهد الموسم الماضي الظهور الدولي الأول لباليسترا مع منتخب إيطاليا.

ويتحرك إنتر لإتمام الصفقة بغض النظر عن مستقبل دينزل دومفريس، الذي يمتلك شرطا جزائيا يقدر بـ25 مليون يورو.

وارتبط اسم دومفريس بالانتقال إلى ليفربول وبرشلونة، دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

كما يخطط إنتر لرحيل لويس هنريكي بعد موسم أول مخيب، من أجل إفساح المجال أمام الصفقة الجديدة.

إنتر ماركو باليسترا
نرشح لكم
فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو فولفسبورج يهبط لأول مرة منذ صعوده للدوري الألماني صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت رحلة الملك (8) – الموسم الأفضل فرديا لـ صلاح.. وأزمة متكررة على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا 57 دقيقة | أمريكا
بفارق ألف كيلو على الأقل.. أفضلية لوجستية لمصر أمام منافسيها في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سامي: الدوري سُرق منا.. وهذا الفارق الوحيد بين مواجهتي الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529820/تقرير-إنتر-يتحرك-لضم-باليسترا-ومستقبل-دومفريس-لا-يعطل-الصفقة