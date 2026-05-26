تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة

بدأ إنتر تحركاته للتعاقد مع ماركو باليسترا ظهير أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتبر إنتر الصفقة فرصة مميزة لضم لاعب إيطالي شاب، خاصة مع راتبه المنخفض مقارنة بإمكانياته.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن بيبي ماروتا رئيس إنتر أجرى محادثات مع أنطونيو بيركاسي مالك أتالانتا من أجل حسم الصفقة مبكرا.

وقضى باليسترا الموسم الماضي مع كالياري على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة بالدوري وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

ولم يحدد أتالانتا حتى الآن المقابل المالي المطلوب، في ظل إعادة هيكلة الإدارة مع اقتراب تعيين كريستيانو جيونتولي مديرا رياضيا وماوريسيو ساري مدربا للفريق.

وشهد الموسم الماضي الظهور الدولي الأول لباليسترا مع منتخب إيطاليا.

ويتحرك إنتر لإتمام الصفقة بغض النظر عن مستقبل دينزل دومفريس، الذي يمتلك شرطا جزائيا يقدر بـ25 مليون يورو.

وارتبط اسم دومفريس بالانتقال إلى ليفربول وبرشلونة، دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

كما يخطط إنتر لرحيل لويس هنريكي بعد موسم أول مخيب، من أجل إفساح المجال أمام الصفقة الجديدة.