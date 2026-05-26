الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا

ستكون الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لـ39 منتخبا مشاركا في كأس العالم 2026، بينما ستتواجد 7 منتخبات في المكسيك، ومنتخبان في كندا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه أن 25 مدينة من خارج المُدن المستضيفة للمباريات ستستقبل المنتخبات.

وأكد فيفا وجود خطوط ربط لوجستية ميسرة تصل هذه المدن بالمدن الـ16 المستضيفة للبطولة.

وأفاد أنه بعد قرعة كأس العالم في مطلع ديسمبر 2025، بدأت المنتخبات الـ42 المتأهلة آنذاك في تقديم اختياراتها من بين أكثر من 60 خيارًا، وهو ما استند جزئياً إلى النطاقات الجغرافية التي ستلعب فيها هذه المنتخبات مباريات دور المجموعات.

هذا وتأكد اختيار كل من كولومبيا وإيران وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب إفريقيا وتونس وأوروجواي باعتبارها المنتخبات السبعة المشاركة التي ستتخذ من المكسيك مقراً لها.

وسيكون لكل من كندا وبنما معسكرا في كندا، بينما ستتواجد المنتخبات الـ 39 المتبقية في الولايات المتحدة.

ويخوض منتخب مصر منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 بأفضلية لوجستية واضحة مقارنة بمنافسيه، في نسخة استثنائية تقام عبر قارة كاملة، حيث تتجاوز التحديات حدود المستطيل الأخضر إلى صراع من نوع آخر يتعلق بالمسافات والتنقل.

يستفيد منتخب الفراعنة من أقل مسافة سفر بين فرق مجموعته، إذ يقطع نحو 3120 كيلومترا فقط خلال دور المجموعات، مقابل 4150 كيلومترا لبلجيكا، وأكثر من 5000 كيلومتر لإيران، وقرابة 9200 كيلومتر لنيوزيلندا.

تتوزع مباريات المجموعة بين مدن سياتل ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة وفانكوفر في كندا، بينما تمتد مقرات إقامة المنتخبات من ولاية أريزونا جنوبا حتى ولاية واشنطن شمالا، ما يجعل إدارة التنقل والاستشفاء عاملا حاسما يوازي الخطط الفنية.

سبوكان تمنح مصر الأفضلية

اختار المنتخب المصري مدينة سبوكان في ولاية واشنطن مقرا لمعسكره، حيث يقيم في منتجع نورثرن كويست، ويتدرب في مرافق جامعة جونزاجا، في أجواء توفر عزلة شبه كاملة بعيدا عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

يخوض منتخب مصر مباراتين في سياتل التي تبعد نحو 450 كيلومترا عن مقر المعسكر، بالإضافة إلى مواجهة في فانكوفر على بعد 660 كيلومترا. وتعد رحلة فانكوفر الأطول والأكثر إجهادا، خاصة في ظل عدم وجود رحلات طيران مباشرة، ما قد يفرض التوقف في سياتل.