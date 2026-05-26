أحمد سامي: الدوري سُرق منا.. وهذا الفارق الوحيد بين مواجهتي الأهلي والزمالك

أشاد أحمد سامي مدافع بيراميدز بموسم الفريق ويراه ناجحا جدا رغم خسارة لقبي الدوري وأبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز للموسم الثالث على التوالي إلى دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل الوصافة في الدوري للموسم الرابع تواليا.

وقال أحمد سامي مدافع بيراميدز عبر قناة مودرن: "أشبه الدوري الحالي بالموسم الماضي، تم سرقتهما منا، خسرنا الدوري بفارق نقطتين آخر موسمين ويبدو أننا لم نذاكر الدرس جيدا وأهدرنا نقاطا سهلة".

وشدد "ما يقال أن تركيزنا في مباريات الأهلي أكبر من الزمالك غير صحيح، ربما نكون موفقين بشكل أكبر أمام الأهلي عن الزمالك".

وأوضح سامي "الفارق الوحيد بين مباريات الأهلي والزمالك، أن الأهلي يلعب مثلنا بشكل مفتوح بحثا عن الفوز فنمتلك فرصا، أما الزمالك فيلعب بشكل دفاعي وينجح في الهجمات المرتدة".

أما عن خسارة الدوري فقال: "خسرنا أمام سموحة في الدور الأول في توقيت سيء، وبدأنا الموسم بشكل غير جيد بعد تعادل أمام دجلة وخسارة من مودرن، لكن نقطة التحول كانت انتصارنا على الأهلي في الدور الأول ثم التفوق على الأهلي السعودي بكأس إنتركونتيننتال".

وكشف سامي "عندما كنت في مصر للمقاصة، وقعت للأهلي وكنت قريبا من الانضمام بنسبة 95% لكن لم يحدث نصيب وانتقلت بعدها إلى طلائع الجيش لمدة موسمين ومنه إلى بيراميدز".

وشدد "أتفهم تعليقات الجماهير على بيراميدز ولاعبيه بسبب الانتماء، لكن شاهدت إعلاميين يقللون منا ويصفونا بالموظفين رغم أن هناك 6 أندية قريبة من قيمة تعاقدات بيراميدز، ومن لا يعترف بإنجازات بيراميدز يزيف الحقائق".

وواصل "أكثر بطولة حزين على إهدارها هذا الموسم هي دوري أبطال إفريقيا، شعرنا بضمان مواجهة الجيش الملكي فعوقبنا بالخسارة، وأرى أن النسخة الحالية أسهل من السابقة".

واختتم سامي تصريحاته "أرى الموسم الحالي ناجحا جدا لبيراميدز بعد التتويج بألقاب كأس مصر والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث والتأهل لدوري الأبطال".

وكان بيراميدز قد توج بلقبي السوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث بداية الموسم الجاري بينما اختتمه بلقب كأس مصر.