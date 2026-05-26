أحمد سامي: الدوري سُرق منا.. وهذا الفارق الوحيد بين مواجهتي الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 14:05

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز - صنداونز

أشاد أحمد سامي مدافع بيراميدز بموسم الفريق ويراه ناجحا جدا رغم خسارة لقبي الدوري وأبطال إفريقيا.

أحمد سامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتأهل بيراميدز للموسم الثالث على التوالي إلى دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل الوصافة في الدوري للموسم الرابع تواليا.

وقال أحمد سامي مدافع بيراميدز عبر قناة مودرن: "أشبه الدوري الحالي بالموسم الماضي، تم سرقتهما منا، خسرنا الدوري بفارق نقطتين آخر موسمين ويبدو أننا لم نذاكر الدرس جيدا وأهدرنا نقاطا سهلة".

أخبار متعلقة:
محمد إبراهيم: رفضت تسديد ركلة الترجيح قبل شحاتة.. وكنت سأتمنى تتويج بيراميدز في الدوري لو خسرناه بيراميدز ينتصر على سموحة ويحجز المركز الثاني وبطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا التشكيل – مروان حمدي يقود بيراميدز.. وحسام أشرف أساسي مع سموحة قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة

وشدد "ما يقال أن تركيزنا في مباريات الأهلي أكبر من الزمالك غير صحيح، ربما نكون موفقين بشكل أكبر أمام الأهلي عن الزمالك".

وأوضح سامي "الفارق الوحيد بين مباريات الأهلي والزمالك، أن الأهلي يلعب مثلنا بشكل مفتوح بحثا عن الفوز فنمتلك فرصا، أما الزمالك فيلعب بشكل دفاعي وينجح في الهجمات المرتدة".

أما عن خسارة الدوري فقال: "خسرنا أمام سموحة في الدور الأول في توقيت سيء، وبدأنا الموسم بشكل غير جيد بعد تعادل أمام دجلة وخسارة من مودرن، لكن نقطة التحول كانت انتصارنا على الأهلي في الدور الأول ثم التفوق على الأهلي السعودي بكأس إنتركونتيننتال".

وكشف سامي "عندما كنت في مصر للمقاصة، وقعت للأهلي وكنت قريبا من الانضمام بنسبة 95% لكن لم يحدث نصيب وانتقلت بعدها إلى طلائع الجيش لمدة موسمين ومنه إلى بيراميدز".

وشدد "أتفهم تعليقات الجماهير على بيراميدز ولاعبيه بسبب الانتماء، لكن شاهدت إعلاميين يقللون منا ويصفونا بالموظفين رغم أن هناك 6 أندية قريبة من قيمة تعاقدات بيراميدز، ومن لا يعترف بإنجازات بيراميدز يزيف الحقائق".

وواصل "أكثر بطولة حزين على إهدارها هذا الموسم هي دوري أبطال إفريقيا، شعرنا بضمان مواجهة الجيش الملكي فعوقبنا بالخسارة، وأرى أن النسخة الحالية أسهل من السابقة".

واختتم سامي تصريحاته "أرى الموسم الحالي ناجحا جدا لبيراميدز بعد التتويج بألقاب كأس مصر والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث والتأهل لدوري الأبطال".

وكان بيراميدز قد توج بلقبي السوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث بداية الموسم الجاري بينما اختتمه بلقب كأس مصر.

أحمد سامي بيراميدز
نرشح لكم
بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد
أخر الأخبار
فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا 44 دقيقة | أمريكا
بفارق ألف كيلو على الأقل.. أفضلية لوجستية لمصر أمام منافسيها في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سامي: الدوري سُرق منا.. وهذا الفارق الوحيد بين مواجهتي الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529816/أحمد-سامي-الدوري-س-رق-منا-وهذا-الفارق-الوحيد-بين-مواجهتي-الأهلي-والزمالك