كرة سلة - كما كشف في الجول.. أحمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 13:39

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري كرة سلة - أحمد عمر

أعلن نادي الاتحاد السكندري تولي أحمد عمر مهمة المدير الفني لفريق رجال السلة.

ويأتي ذلك خلفا لأشرف توفيق الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في نهائي دوري السوبر لكرة السلة ضد الأهلي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استقرار نادي الاتحاد السكندري على عودة أحمد عمر.

خبر في الجول - أحمد عمر يعود لقيادة سلة الاتحاد السكندري

وأشار الاتحاد السكندري في بيانه إلى أن عودة أحمد عمر تأكيدا لثقة مجلس الإدارة برئاسة محمد سلامة.

وسبق وأن حقق عمر لقب الدوري 2024 وكأس مصر عامي 2024 و2025 والسوبر المصري 2025.

ويعود عمر مجددا لقيادة الاتحاد ويعاونه أيمن صدقي كمدير للجهاز.

وسيتولى طارق وصفي رئاسة قطاع الناشئين.

وخسر الاتحاد من الأهلي في نهائي دوري السوبر بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات.

وسبق أن درب عمر فريق الاتحاد ورحل عن قيادته في بداية الموسم المنقضي عقب خسارة بطولتي الدوري أمام الأهلي، والحصول على المركز الرابع بالدوري الإفريقي.

كرة سلة الاتحاد السكندري أحمد عمر
