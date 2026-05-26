تأكيدا لـ في الجول.. طاقم تحكيم جزائري لودية مصر وروسيا

سيدير طاقم تحكيم جزائري مباراة مصر وروسيا الودية يوم الخميس، وفقا لاتحاد الكرة المصري.

قبل أيام، كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تقدم كل من الاتحاد المصري ونظيره الروسي بطلب رسمي للاتحاد الدولي (فيفا) من أجل اعتماد ودية مواجهة مصر ضد روسيا، تحت قيادة طاقم تحكيم جزائري".

وأوضح اتحاد الكرة أن الحكم الجزائري لحلو بن براهم سيدير المباراة كحكم ساحة، ويساعده محمد حمايدي وهيثم بويمة، فيما سيكون محمود بسيوني الحكم الرابع.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام روسيا في التاسعة من مساء الخميس، استعدادا لكأس العالم.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

وأوضح المصدر "الطلب بسبب إيقاف منتخب روسيا عن المشاركة في البطولات والمباريات الدولية، وهو ما يتطلب مخاطبة الاتحاد الدولي لاعتماد المباراة دولية".

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.