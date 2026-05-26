الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 13:05

كتب : FilGoal

مبابي - برشلونة - ريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن تصميم الكرة التي ستلعب بها مباريات الموسم الجديد 2026-2027.

ويأتي تصميم الكرة الجديدة من شركة بوما.

ويغلب اللون الأبيض على كرة الموسم الجديد مع تواجد بعض الأجزاء باللونين الأحمر والأسود.

ومن المنتظر أن تبدأ النسخة الجديدة من الدوري الإسباني بشهر أغسطس المقبل وأن تنتهي بشهر مايو 2027.

وستكون النسخة المقبلة من الدوري الإسباني هي رقم 96 بتاريخ البطولة.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم وجاء ريال مدريد في المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الفرق التي فازت بأكبر عدد من المرات بالدوري الإسباني برصيد 36 مرة.

ويأتي برشلونة خلفه برصيد 29 لقبا.

