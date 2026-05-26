الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الاتفاق السعودي قرر عدم تجديد عقد مهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا".

وينتهي عقد كوكا مع الاتفاق هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن النادي اتخذ قراره بعدم التجديد مع كوكا.

ولم يشارك كوكا كثيرا منذ انضمامه إلى الاتفاق مطلع موسم 2025-2026.

وظهر مهاجم سبورتنج براجا السابق في 15 مباراة فقط مع الاتفاق هذا الموسم، بمجموع دقائق بلغ 722 دقيقة.

واكتفى كوكا بتسجيل هدفين فقط بقميص الاتفاق، أحدهما في الدوري، والآخر في الكأس.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل المهاجم المصري منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.