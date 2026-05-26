صلاح لجماهير ليفربول: هذه كانت أطول ليلة في حياتي

وجّه محمد صلاح نجم ليفربول الذي غادر الفريق رسالة مؤثرة إلى جماهير الريدز، بعد ظهوره الأخير مع الفريق الإنجليزي.

وارتدى صلاح قميص ليفربول للمرة الأخيرة أمام برينتفورد لينهي مسيرة دامت 9 سنوات وكانت مليئة بالإنجازات والألقاب.

وقال الدولي المصري عبر حسابه الشخصي على إكس: "هذه أطول ليلة عشتها في حياتي.. شكرًا لكم مجددًا على كل ما قدمتموه لي".

Longest night of my life. Thank you for everything once again! pic.twitter.com/eBeXKt2Cw2 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2026

إلى ذلك، أوضح صلاح ما يفكر فيه بشأن مستقبله بعد نهاية تجربته مع الريدز عقب 9 مواسم.

وخاض الملك المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة ضد برينتفورد.

وقال صلاح عبر بي إن سبورتس: "أنهيت مسيرتي مع ليفربول بشكل جيد وحققت كل شيء والجماهير تشعر بالفخر بما فعلته".

وأضاف "مستقبلي؟ ما زال هناك وقت، إذا كان هناك عرض جيد قبل كأس العالم سأتخذ قراري، لكن إذا لا يوجد عرضا جيدا سأرى بعد كأس العالم".

وأكمل "أشعر أنني وضعت الفريق بنسبة كبيرة في المكانة التي يستحقها".

وواصل "لم أتوقع تحقيق كل شيء مع ليفربول وحيدا وكنت مؤثرا في جميع البطولات تقريبا".

وشدد "يوم المباراة الأخيرة كان صعبا علي نفسيا لأنني تواجدت هنا لمدة 9 أعوام وعشت أفضل أيامي، لكن الحمد لله عندما أنظر لهذه السنين أرى أنني حققت كل شيء في كرة القدم، لا يوجد شيء أكثر من ذلك أحلم به".

وأتم "إن شاء الله يحقق الكثير من المصريين ما حققته، لأن هذا شيء حلمت به عندما سافرت إلى أوروبا، وهو أن أفتح الباب للكثير من أجل الاحتراف، لدينا مواهب جيدة، لكنهم يحتاجون إلى فرصة واجتهاد، وأن يدركوا أنهم ربما سيضحون بشبابهم لكي يحققوا شيئا جيدا، أتمنى أن يحترف الكثير من اللاعبين ويحققوا ما حققته وأكثر".

وشارك النجم المصري في مباراته الوداعية مع ليفربول أمام برينتفورد، وخطى بوداع كبير من جماهير الفريق في ملعب أنفيلد.

وأرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه بالدوري الإنجليزي بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.