منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 12:13

كتب : FilGoal

جيسي مارش

أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد المدرب جيسي مارش لمدة 4 سنوات إضافية، ليستمر في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وكان المدرب الأميركي قد تولى قيادة المنتخب الكندي في عام 2024 خلفًا لجون هيردمان.

ونجح مارش في قيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع في بطولة كوبا أميركا 2024.

كما بلغت كندا معه المركز 26 عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أفضل ترتيب في تاريخ المنتخب.

وقال مارش في تصريحات نشرها الاتحاد الكندي: "منذ اليوم الأول شعرت بانتماء كبير لهذا الفريق ولهذا البلد، وكذلك لرؤية المشروع الذي نعمل عليه".

وأضاف "أنا سعيد جدًا بمواصلة هذه الرحلة على المدى الطويل، وأتطلع للمساهمة في تطوير المنتخب خلال السنوات المقبلة، ودفع هذه المجموعة نحو مستويات أعلى".

وخلال فترته مع المنتخب الكندي حتى الآن، حقق مارش 12 انتصارًا مقابل 12 تعادلًا و5 هزائم، في 29 مباراة.

وأعلن مارش قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي تستضيفه كندا رفقة أمريكا والمكسيك.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – أوين جودمان (بارنسلي الإنجليزي) – داين سان كلير (إنتر ميامي الأمريكي).

الدفاع: زورهان باسونج (كنساس سيتي الأمريكي) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستر جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت الكرواتي) – مويس بومبيتو (نيس الفرنسي) – ديريك كورنيليوس (رينجرز الاسكتلندي) – لوك دي فوجيروليس (ديندر البلجيكي) – ألفي جونز (ميدلسبراه الإنجليزي) – جيمي نايت ليبيل (سويندون تاون الإنجليزي) – رالف بريسو (فانكوفر وايتكابس الكندي) – جويل ووترمان (شيكاغو فاير الأمريكي).

وسط الملعب: ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس الأمريكي) – ستيفن يستاكيو (لوس أنجلوس الأمريكي) – إسماعيل كوني (ساسولو الإيطالي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو الكندي) – نيثان ساليبا (أندرلخت البلجيكي) – علي أحمد (نورويتش سيتي الإنجليزي) – تاجون بيوكانون (فياريال الإسباني) – مارسيلو فلوريس (تيجريس المكسيكي) – ليام ميلار (هال سيتي الإنجليزي) – جايدن نيلسون (أوستين الأمريكي) – جاكوب شافلبورج (لوس أنجلوس الأمريكي).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس الإيطالي) – بروميس ديفيد (يونيون سان جيلوا البلجيكي) – دانييل جيبيسون (بريستون الإنجليزي) – سايل لارين (ساوثامبتون الإنجليزي) – تاني أولواسي (فياريال الإسباني) – جاسن راسل روي (تولوز الفرنسي).

ويتواجد منتخب البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا رفقة كندا.

