استبعاد سيباستيان سوريا و6 لاعبين من قائمة قطر قبل كأس العالم

أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب المنتخب القطري عن قائمة المنتخب والتي تضم 28 لاعبا لمواجهة أيرلندا وديا الخميس المقبل في دبلن تحضيرا لبطولة كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وضمت قائمة المنتخب القطري المغادرة إلى أيرلندا اللاعبين: مشعل برشم، محمود أبوندى، صلاح زكريا، شهاب الليثي، أحمد الجانحي، المعز علي، أكرم عفيف، أدميلسون جونيور، أحمد فتحي، أحمد علاء، تحسين محمد، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، أيوب العلوي، الهاشمي الحسين، عاصم مادبو، سلطان البريك، ريان العلي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، محمد مناعي، لوكاس مينديز، كريم بوضياف، عيسى لاي، عبدالعزيز حاتم، يوسف عبدالرزاق، همام الأمين، ومحمد مونتاري.

وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين هم: سيباستيان سوريا، طارق سلمان، فهد يونس، بسام الراوي، محمد وعد، مبارك شنان ونايل ماسون، وذلك بعد مرحلة التقييم الفني التي أجراها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

قبل أيام، أعلن المنتخب القطري قائمة أولية ضمت 34 لاعبًا رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح المنتخبات إمكانية ضم 55 لاعبا في القائمة المبدئية.

وشهدت القائمة التي أعلنها الإسباني جولين لوبيتيجي تواجد أبرز اللاعبين مثل أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس.

كما تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا البالغ من العمر 42 عامًا في القائمة.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية رفقة كندا وسويسرا والبوسنة.

ويشارك منتخب قطر للمرة الثانية في المونديال، بعدما استطاف كأس العالم 2022.