فولفسبورج يهبط لأول مرة منذ صعوده للدوري الألماني

هبط فولفسبورج إلى دوري الدرجة الثانية الألماني للمرة الأولى في تاريخه القصير، بعدما خسر أمام بادربورن بنتيجة 2-1 بعد التمديد، في إياب ملحق البقاء.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم بادربورن المواجهة إيابًا مستفيدًا من النقص العددي في صفوف فولفسبورج منذ الدقيقة 14، عقب طرد الدنماركي يواكيم مايليه.

ورغم البداية المثالية للفريق الضيف بتسجيل دزينان بيتشينوفيتش هدف التقدم بعد 3 دقائق فقط، عاد بادربورن في النتيجة عبر فيليب بيلبيا عند الدقيقة 38، قبل أن يخطف لورين كوردا هدف الصعود خلال الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 100.

وبهذا الهبوط، تنتهي رحلة فولفسبورج بين أندية الممتاز بعد 29 موسمًا متتاليًا في الدوري الألماني، منذ صعوده لأول مرة عام 1997.

وخلال تلك الفترة، توّج الفريق بلقب الدوري الألماني عام 2009.

كما حل وصيفا في 2015 وتُوّج بكأس ألمانيا في العام ذاته.

يذكر أن فولفسبورج قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

في المقابل، ضمن بادربورن عودته إلى الدوري الألماني للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركتيه السابقتين في موسمي 2014-2015 و2019-2020، اللتين انتهتا بهبوطه المباشر.