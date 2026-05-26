إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

إصابة ليونيل ميسي - إنتر ميامي

أوضح نادي إنتر ميامي تفاصيل إصابة ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين قبل 16 يوما على انطلاق كأس العالم 2026.

وتعرض ليونيل ميسي للإصابة خلال مواجهة إنتر ميامي أمام فلادلفيا وتم استبداله في الدقيقة 73.

وأفاد النادي عبر موقعه: "بعد خضوع ليونيل ميسي لفحوصات طبية إضافية يوم الاثنين، أشار التشخيص الأولي إلى وجود إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي في العضلة الضامة للفخذ الأيسر".

وأضاف "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأثارت إصابة ميسي قلق متابعي المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من انطلاق معسكر الإعداد لكأس العالم.

ويستعد ميسي للدفاع عن لقب مونديال 2022 حين ينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

وكشفت شبكة TyC الأرجنتينية تفاصيل إصابة ليونيل ميسي وطمأنت الجماهير أن الأمر غير مقلق.

وأوضح التقرير أن ليونيل ميسي شعر بألم في الجزء الخلفي من ساقه اليسرى لذلك طلب استبداله خلال مواجهة إنتر ميامي أمام فيلادلفيا.

وأشار إلى أن الاستبدال جاء كإجراء احترازي بسبب شد خفيف في العضلة الضامة، واللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية وفضّل عدم المخاطرة.

كما صرح أنخيل جييرمو هويوس مدرب إنتر ميامي خلال المؤتمر الصحفي أن ميسي شعر بإجهاد بسبب أرضية الملعب الثقيلة لذلك تم استبداله خوفا من التعرض لأي مخاطر.

وتغلب إنتر ميامي على فيلادلفيا بستة أهداف مقابل أربعة، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 4-4.

وصنع ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي في الشوط الاول قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر في الدقيقة 73.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وضمت القائمة التي كشف عنها ليونيل سكالني مدرب الأرجنتين، 55 لاعبا. على رأسهم ليونيل ميسي.

ويستعد ليونيل ميسي لخوض كأس العالم رقم 6 له مع منتخب الأرجنتين.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر 2022.

ليونيل ميسي الأرجنتين إنتر ميامي
نرشح لكم
قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم مباراة الـ 10 أهداف وإصابة ميسي.. سواريز يسجل هاتريك في فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا لا ثأر يا ريفر بليت.. بيليجرانو بطل الدوري الأرجنتيني لأول مرة بسيناريو صاعق أولي: صدمة في الأرجنتين قبل كأس العالم.. إصابة إيملينيانو مارتينيز بكسر في اليد بعد انضمامه لقائمة البرازيل.. نيمار يتعرض لإصابة جديدة نيمار: سنقاتل للتتويج بكأس العالم.. وأشكر كل مواطن برازيلي طالب بوجودي قائمة البرتغال - كريستيانو رونالدو يخوض كأس العالم للمرة السادسة
أخر الأخبار
إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي 7 دقيقة | أمريكا
بعثة منتخب السعودية تصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم 20 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم 10 ساعة | في المونديال
أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي 10 ساعة | منتخب مصر
صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول 10 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد 10 ساعة | الدوري المصري
عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا 11 ساعة | الدوري المصري
زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة 11 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529802/إنتر-ميامي-يكشف-تفاصيل-إصابة-ميسي