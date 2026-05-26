إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي

أوضح نادي إنتر ميامي تفاصيل إصابة ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين قبل 16 يوما على انطلاق كأس العالم 2026.

وتعرض ليونيل ميسي للإصابة خلال مواجهة إنتر ميامي أمام فلادلفيا وتم استبداله في الدقيقة 73.

وأفاد النادي عبر موقعه: "بعد خضوع ليونيل ميسي لفحوصات طبية إضافية يوم الاثنين، أشار التشخيص الأولي إلى وجود إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي في العضلة الضامة للفخذ الأيسر".

وأضاف "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأثارت إصابة ميسي قلق متابعي المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من انطلاق معسكر الإعداد لكأس العالم.

ويستعد ميسي للدفاع عن لقب مونديال 2022 حين ينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

وكشفت شبكة TyC الأرجنتينية تفاصيل إصابة ليونيل ميسي وطمأنت الجماهير أن الأمر غير مقلق.

وأوضح التقرير أن ليونيل ميسي شعر بألم في الجزء الخلفي من ساقه اليسرى لذلك طلب استبداله خلال مواجهة إنتر ميامي أمام فيلادلفيا.

وأشار إلى أن الاستبدال جاء كإجراء احترازي بسبب شد خفيف في العضلة الضامة، واللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية وفضّل عدم المخاطرة.

كما صرح أنخيل جييرمو هويوس مدرب إنتر ميامي خلال المؤتمر الصحفي أن ميسي شعر بإجهاد بسبب أرضية الملعب الثقيلة لذلك تم استبداله خوفا من التعرض لأي مخاطر.

وتغلب إنتر ميامي على فيلادلفيا بستة أهداف مقابل أربعة، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 4-4.

وصنع ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي في الشوط الاول قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر في الدقيقة 73.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وضمت القائمة التي كشف عنها ليونيل سكالني مدرب الأرجنتين، 55 لاعبا. على رأسهم ليونيل ميسي.

ويستعد ليونيل ميسي لخوض كأس العالم رقم 6 له مع منتخب الأرجنتين.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر 2022.