أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي

يرى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح قادر على قيادة مصر للذهاب بعيدا في النسخة المقبلة من المونديال.

وقال أبو ريدة عبر المركز الإعلامي للاتحاد: "مسيرة صلاح مع منتخب مصر تجسد نموذجا ملهما في العزيمة والإصرار، وهو يتأهب حاليا لقيادة أحلام الجماهير المصرية والأمة العربية بالكامل في كأس العالم 2026".

وواصل "الاتحاد المصري يضع سقفا جديدا للطموحات في هذا المحفل الكروي، بما يتماشى مع بريق النجومية والإرث الكبير الذي نمتلكه".

وأكمل "صلاح غادر ليفربول من البوابة الملكية العريضة، بعد تحقيق إنجازات وأرقام قياسية محفورة في وجدان كرة القدم العالمية، والصخب الأوروبي لم يشغل صلاح يوما عن تلبية نداء الوطن".

وتابع "تركيز صلاح بالكامل ينصب في الوقت الراحن على الحلم الأكبر والغاية الأسمى المتمثلة في قيادة مصر، دون النظر إلى وجهته المقبلة على صعيد الأندية، مما يعكس الرغبة العارمة في كتابة تاريخ غير مسبوق لبلاده".

وشدد "صلاح لم يع مجرد لاعب كرة قدم يمثل وطنه فقط، ولكنه تحول إلى أبرز الأيقونات الرياضية التي تلتق حولها الجماهير العربية من المشرق إلى المغرب، كونه السفير الأسمى للكرة العربية في كأس العالم".

وأردف "صلاح قادر على حمل لواء المنتخب والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة، لتتجاوز المشاركة مجرد الحضور الشرفي إلى صياغة مجد يدوم طويلا".

وأتم "صلاح عادل رقم الأسطورة عبد الرحمن فوزي في بتسجيل هدفين في كأس العالم، والآن الفرصة مواتية أمامه لتجاوز عقبات الماضي وغياب نسخة 2022 وتقديم نسخة مونديالية استثنائية تليق بمسيرته الحافلة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 بجانب كل من إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.