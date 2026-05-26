أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة

يرى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح قادر على قيادة مصر للذهاب بعيدا في النسخة المقبلة من المونديال.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال أبو ريدة عبر المركز الإعلامي للاتحاد: "مسيرة صلاح مع منتخب مصر تجسد نموذجا ملهما في العزيمة والإصرار، وهو يتأهب حاليا لقيادة أحلام الجماهير المصرية والأمة العربية بالكامل في كأس العالم 2026".

وواصل "الاتحاد المصري يضع سقفا جديدا للطموحات في هذا المحفل الكروي، بما يتماشى مع بريق النجومية والإرث الكبير الذي نمتلكه".

أخبار متعلقة:
أبو ريدة يترأس وفد مصري في كونغرس فيفا أبو ريدة يتواصل مع صلاح للاطمئنان على مستجدات إصابته بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للناشئين يفوز على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا أبو ريدة: المنتخب قد يحتاج 50 دقيقة طيران بين مقر الإقامة وملاعب التدريب في كأس العالم

وأكمل "صلاح غادر ليفربول من البوابة الملكية العريضة، بعد تحقيق إنجازات وأرقام قياسية محفورة في وجدان كرة القدم العالمية، والصخب الأوروبي لم يشغل صلاح يوما عن تلبية نداء الوطن".

وتابع "تركيز صلاح بالكامل ينصب في الوقت الراحن على الحلم الأكبر والغاية الأسمى المتمثلة في قيادة مصر، دون النظر إلى وجهته المقبلة على صعيد الأندية، مما يعكس الرغبة العارمة في كتابة تاريخ غير مسبوق لبلاده".

وشدد "صلاح لم يع مجرد لاعب كرة قدم يمثل وطنه فقط، ولكنه تحول إلى أبرز الأيقونات الرياضية التي تلتق حولها الجماهير العربية من المشرق إلى المغرب، كونه السفير الأسمى للكرة العربية في كأس العالم".

وأردف "صلاح قادر على حمل لواء المنتخب والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة، لتتجاوز المشاركة مجرد الحضور الشرفي إلى صياغة مجد يدوم طويلا".

وأتم "صلاح عادل رقم الأسطورة عبد الرحمن فوزي في بتسجيل هدفين في كأس العالم، والآن الفرصة مواتية أمامه لتجاوز عقبات الماضي وغياب نسخة 2022 وتقديم نسخة مونديالية استثنائية تليق بمسيرته الحافلة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 بجانب كل من إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر هاني أبو ريدة كأس العالم 2026
نرشح لكم
هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم قائد منتخب الناشئين: متمسكون بتحقيق إنجاز للكرة المصرية.. وأغلقنا صفحة كوت ديفوار حسين عبد اللطيف: تواجد مصر في المربع الذهبي ببطولة إفريقيا للناشئين أمر طبيعي كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد تنزانيا في نصف النهائي منتخب مصر يبدأ التركيز على لقاء روسيا الودي منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين برباعية رائعة أمام كوت ديفوار انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (4)-(1) كوت ديفوار.. الراااااااابع الرائع تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام كوت ديفوار.. وأبو العز بديل
أخر الأخبار
قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي 2 ساعة | منتخب مصر
صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد 2 ساعة | الدوري المصري
عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا 3 ساعة | الدوري المصري
زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة 3 ساعة | الدوري المصري
بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529799/أبو-ريدة-صلاح-قادر-على-قيادة-مصر-بعيدا-في-كأس-العالم-والظهور-المشرف-فقط-لا-يكفي