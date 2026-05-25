الزمالك يعلن انتهاء قضيتي مساعدي جوميز وتحويل مستحقاتهما
الإثنين، 25 مايو 2026 - 22:34
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.
ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 18 قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحول الزمالك مستحقات الثنائي وخاطب فيفا لتأكيد انتهاء الأمر.
وأصبح عدد القضايا 16 الآن بعد دفع مستحقات المساعدين.
وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.
وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.
وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.
وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.
نرشح لكم
زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي الونش: الدفاع هو الأهم للتتويج بالبطولات الطويلة.. والأهلي فاوضني قبل التجديد مع الزمالك هدف بالنيران الصديقة ينصر زد على المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة انتهت كأس الرابطة - زد (1)-(0) المصري في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة