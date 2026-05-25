جنى خطاب لـ في الجول: برونزية بطولة العالم منحتني الدافع لاستكمال حلمي.. والأولمبياد هدفي

الإثنين، 25 مايو 2026 - 15:58

كتب : محمد سمير

جنى خطاب - تايكوندو

أعربت جنى خطاب بطلة التايكوندو عن سعادتها بما قدمته الموسم الماضي واستعدادها لاستكمال مشوارها من أجل حلم التأهل إلى الأولمبياد.

وكانت جنى قد حققت برونزية بطولة العالم للكبار في أكتوبر الماضي بالصين، رغم أنها أصغر مشاركة في تلك النسخة.

وكشفت جنى خطاب بطلة التايكوندو لـ FilGoal.com: "التأهل إلى الأولمبياد ليس سهلا بل صعب جدا وبسبب ذلك أضحي بالكثير لأنها الهدف الرئيسي بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما تايكوندو - ما لم يتحقق منذ 28 عاما.. سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة العالم تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس تايكوندو - بمشاركة 9 دول.. الطائف تستضيف البطولة العربية

وتابعت "أحلم بالوصول إلى الأولمبياد وذلك أكبر هدف بالنسبة لي، وأتواجد طوال الوقت في معسكرات وتدريبات وسفر للمشاركة في البطولات من أجل هذا الحلم".

وأوضحت جنى "بالتأكيد أعاني من ضغط الانشغال الدائم بالمعسكرات والتدريبات، لكنني أتحمل كل ذلك للوصول إلى هدفي وأتمنى أن أصل إليه قريبا".

وشددت "الإنجاز الأغلى بالنسبة لي هو تحقيق برونزية بطولة العالم للكبار في الصين، كنت أصغر لاعبة في البطولة وبعدها أصبحت المصنفة الثانية على العالم".

وواصلت جنى "برونزية بطولة العالم منحتني الدافع الأكبر لاستكمال حلمي، وأتمنى من الله أن يكون الدور على ميدالية أولمبية".

واختتمت جنى خطاب تصريحاتها "تكريم وادي دجلة إحساس رائع وحافز لنا للاستمرار في الرياضة وأن نلقى تقدير على ما نبذله".

وحققت جنا خطاب برونزية بطولة العالم في الصين والتي أقيمت أكتوبر 2025.

وتألقت جنا في موسم 2025 فبخلاف برونزية بطولة العالم، حققت ذهبية بطولة ألمانيا المفتوحة وذهبية كأس الرئيس.

كما توجت بفضية أستراليا المفتوحة.

وكانت قد نظمت أندية وادى دجلة الحفل السنوي لتكريم أبطالها الرياضيين والمدربين خلال موسم 2025 / 2026.

وشهد الحفل تكريم 606 من الرياضيين و254 من الأجهزة الفنية والمدربين، إلى جانب تكريم الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية مثل السباحة، السباحة التوقيعية، الجمباز، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الشطرنج، الباتيناج، والقوس والسهم، بالإضافة إلى تكريم أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.

تايكوندو جنى خطاب
نرشح لكم
اسكواش - اقتربت من القمة.. أمينة عرفي تصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي تايكوندو - جنى خطاب تتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى في روما اسكواش - تكرارا لنهائي بطولة العالم.. أمينة عرفي تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة اسكواش - تفوق مصري في جوائز ختام الموسم كرة نسائية - التوأم نهى وجيهان من دجلة إلى زد اسكواش - أمينة إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية ضد هانيا.. وانتصار عسل ونور الشربيني 6 مناصب.. الأهلي يعلن تغييراته في قطاع الناشئين والأكاديميات ودلفي وفريق السيدات كرة نسائية - ندى الغريب تنضم لسيدات الزمالك
أخر الأخبار
تقرير: نونيز يستعد لفسخ عقده مع الهلال.. وليفربول ينافس 7 أندية أوروبية لضم اللاعب 3 دقيقة | ميركاتو
اسكواش - اقتربت من القمة.. أمينة عرفي تصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي 18 دقيقة | رياضة نسائية
أويارزابال: واثقون وجاهزون لكأس العالم.. ونجاح منتخب إسبانيا أهم من الأفراد 26 دقيقة | في المونديال
تايكوندو - جنى خطاب تتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى في روما 41 دقيقة | رياضة نسائية
مدرب المغرب يوضح موقف أكرد من المشاركة في كأس العالم 49 دقيقة | في المونديال
حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات ساعة | في المونديال
هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب ساعة | في المونديال
الجزائر تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/529772/جنى-خطاب-لـ-في-الجول-برونزية-بطولة-العالم-منحتني-الدافع-لاستكمال-حلمي-والأولمبياد-هدفي