رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم

الإثنين، 25 مايو 2026 - 15:41

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال

سلم الجهاز الطبي لفريق الهلال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي التقرير الخاص بإصابته قبل انطلاق معسكر منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي لفريق الهلال سيتابع برنامج علاج وتأهيل المدافع السنغالي خلال فترة معسكر المنتخب السنغالي.

وتعرض كوليبالي لإصابة عضلية في الحصة التدريبية التي سبقت المغادرة إلى جدة لخوض الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأظهر التشخيص الطبي الإشعاعي الذي خضع له المدافع السنغالي وجود تجمع دموي وتمزق عضلي من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الأمامية، واستمر غيابه عن المشاركة مع الفريق في مباريات ضمك والحزم والخليج والنصر ونيوم والفيحاء في الجولات الأخيرة من الدوري السعودي.

بالإضافة إلى مواجهة الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي أسفرت عن فوز الأزرق 2ـ1 وتتويجه باللقب.

يتواجد كوليبالي قاد أسود التيرانجا على رأس اختيارات باب ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال لخوض كأس العالم 2026.

واختار باب ثياو قائمة مكونة من 28 لاعبا سيتم تقليصها إلى 26 في القائمة النهائية للسنغال في كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) – موري دياو (لو هافر الفرنسي) – يفين ضيوف (نيس الفرنسي

الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – موسى نياكتي (ليون الفرنسي) – الحاجي ماليك ضيوف (وست هام الإنجليزي) – خيربين دياتا (موناكو الفرنسي) – مامادو سار (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيل جاكوبس (جالاتاسراي التركي) – أنتوني ميندي (نيس الفرنسي) – عبدولاي سيك - مصطفى مبو (باريس اف سي الفرنسي) - إيلاي كامارا (أندرلخت البلجيكي)

الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي) – لامين كامارا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي) – بابي جاي (فياريال الإسباني) – بابي ماتار سار (توتنام الإنجليزي) – باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - بارا ندياي (بايرن ميونيخ).

الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي) – نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ الألماني) – إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) – شريف ندياي (سامسونسبور التركي) – إليمان ندياي (إيفرتون الإنجليزي) – إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – أساني دياو (كومو الإيطالي) - بامبا ديانج (لوريان الفرنسي).

