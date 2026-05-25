حادث سرقة يفسد أفراح سعود عبد الحميد ويمنعه من الانضمام لمنتخب السعودية

في ليلة واحدة.. تحولت أفراح سعود عبد الحميد مدافع منتخب السعودية إلى أحزان بسبب حادث سرقة تعرض له.

حادث السرقة لم يكن في يوم عادي، إذ كان يستعد للعودة إلى السعودية بعد عقد قرانه ومنها إلى الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم.

ولم يغادر سعود مع البعثة التي طارت إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضح في بيان ما حدث مع سعود.

وجاء البيان على النحو التالي:

يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح بشأن تأخر انضمام اللاعب سعود عبد الحميد إلى معسكر المنتخب الوطني في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم 2026.

وذلك لعدم تمكنه من الوصول إلى العاصمة الرياض اليوم وفق الحجز المؤكد، إثر تعرض سيارته الخاصة لحادث سرقة في العاصمة الهولندية أمستردام أثناء تواجده برفقة أسرته لعقد قرانه، نتج عنها فقدانه لمقتنياته الشخصية، من بينها جواز السفر.

وعليه، يتابع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة السعودية لدى هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة للالتحاق بالبعثة.

ويعيش سعود أياما سعيدة، فبعيدا عن عقد قرانه، أكد نادي لانس تفعيل بند شراء عبد الحميد بشكل نهائي من روما الإيطالي بعد تألقه هذا الموسم.

ومن المرجح أن ينضم سعود عبد الحميد للمنتخب السعودي في الولايات المتحدة عقب نهاية أزمة أوراقه بعد هذا الحادث.

وفور وصوله، سيُطلق المنتخب السعودي معسكر المرحلة الرابعة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، تحتضن نيويورك أولاهما حتى 31 مايو الجاري، وستتخللها مباراة تجريبية أمام الإكوادور في الـ 30 من الشهر.

وفي 1 يونيو، ستغادر البعثة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر، وسيتخللها تجريبيتان أمام بورتوريكو والسنغال.

ويتواجه الأخضر مع بورتوريكو 5 يونيو على ملعب Q2 في أوستن، فيما يُلاقي السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وبعد مباراة السنغال، سيتأهب المنتخب في مدينة أوستن، مقره الرئيس خلال النهائيات، لبدء المشوار المونديالي.

ويبدأ الأخضر السعودي مبارياته بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو، قبل ملاقاة إسبانيا يوم 21، وكاب فيردي يوم 27.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور أعلن يوم السبت، عن اختيار 30 لاعبًا للمعسكر يتوجب تقلصيهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة.

واختار دونيس كلًا من محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وجهاد ذكري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، وعلي مجرشي، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وزكريا هوساوي، ومحمد كنو، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وعلاء آل حجي، وسالم الدوسري، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان.