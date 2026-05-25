سباعي الدوري المصري في قائمة فلسطين استعدادا لمعسكر قطر

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قائمة منتخب فلسطين استعدادا لمعسكر قطر.

عدي الدباغ النادي : الزمالك فلسطين

وشهدت القائمة تواجد سبعة لاعبين من الدوري المصري على رأسهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة منتخبي قرغيزستان وكينيا وديا خلال التوقف الدولي الأخير قبل كأس العالم.

وضمت القائمة كل من ثنائي الزمالك عدي الدباغ وآدم كايد، وحامد حمدان لاعب وسط بيراميدز.

بالإضافة لثنائي المصري عميد صوافطة ومصطفى زيدان وبدر موسم لاعب بتروجت وخالد النبريصي مهاجم الإسماعيلي.

ويقود منتخب فلسطين المدرب إيهاب أبو جزر.

ويواجه "الفدائي" منتخب كينيا يوم 6 يونيو بينما يلعب ضد قيرغيزستان يوم 9 من الشهر نفسه في قطر.

وكان منتخب فلسطين في ديسمبر الماضي قد وصل إلى ربع نهائي كأس العرب.

وخسر المنتخب الفلسطيني وقتها أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.