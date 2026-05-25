مدرب صنداونز بعد التتويج بدوري الأبطال: جماهيرنا التي واصلت الإيمان بنا تستحق هذا اللقب

الإثنين، 25 مايو 2026 - 12:18

كتب : FilGoal

يؤمن البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب ماميلودي صنداونز بأن جماهير فريقه التي صبرت على الفريق كثيرا، تستحق السعادة بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج صنداونز باللقب بعد تفوقه بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين أمام نادي الجيش الملكي المغربي.

وحقق ميجيل كاردوزو المدير الفني لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة، بعدما تأهل للنهائي آخر نسختين وخسر من الأهلي مع الترجي ومن بيراميدز مع صنداونز.

وقال كاردوسو في تصريحات نقلها موقع كاف: "أهدي هذا اللقب للجماهير التي واصلت الإيمان بنا. الجماهير التي استمرت في دفعنا إلى الأمام، تستحق هذا اللقب حقًا."

وأضاف "كان الأمر صعبا على لاعبينا، وكل الفضل يعود إليهم. أشيد بما قدموه من عمل. لم يكن الأمر سهلًا عليهم ولا عليّ".

خص مدرب صنداونز، جماهير النادي التي تنقلت إلى الرباط، بإشادة خاصة، بعدما سافرت لدعم أبطال جنوب إفريقيا، في واحدة من أكبر ليالي النادي تاريخيًا.

واصل كلامه قائلا: "أريد أن أشكر الجماهير التي حضرت إلى الرباط. كانوا رائعين حقًا، ونحن نُقدّر حضورهم وتضحياتهم. اللاعبون فهموا المهمة جيدًا. مثل هذه المباريات تكون مليئة بالمشاعر، وقد قدم اللاعبون أداءً جيدًا للغاية."

وحقق صندوانز اللقب للمرة الثانية في تاريخه بفضل الفوز ذهابا 1-0 والتعادل إيابا 1-1 بمجموع 2-1 في المباراتين.

وخاض الأصفر والأسود النهائي الرابع له قاريا وحقق ثاني ألقابه بعد 2016 ضد الزمالك.

فيما خسر الجيش الملكي فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية بعدما فاز به في 1985.

وضمن صنداونز المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2025 وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية 2029.

وسيواجه صنداونز خصمه اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي 2027.

وفاز صنداونز بجائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار نظير تتويجه باللقب القاري، بعدما ارتفعت الجوائز المالية من 4 لـ 6 ملايين هذا الموسم.

