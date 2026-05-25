الرياضية: أحمد حجازي يغادر نيوم هذا الصيف

أفادت جريدة الرياضية السعودية بأن أحمد حجازي مدافع نيوم سيغادر الفريق بنهاية عقده موسم 2025-2026.

وانتقل حجازي - 35 عاما - إلى نيوم قبل موسمين بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد الدولي المصري فريقه للتأهل من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

فيما أنهى الفريق موسم 2025-2026 من الدوري السعودي في المركز الثامن.

ويرحل كذلك عن الفريق، المخضرم سلمان الفرج المهاجم أحمد عبده جابر، ومصطفى ملائكة، حارس المرمى.

وانضمَّ ملائكة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات ذاتها التي شهدت وصول الفرج وحجازي، والتحق جابر بهم بعد نحو 6 أشهرٍ.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية أن حجازي دخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة في منصب إداري.

وسبق وأن لعب أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة وتوج معهم بلقب الدوري السعودي.

وكشف التقرير أن إدارة اتحاد جدة قد بدأت خطوات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول.

ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري ودعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والمعرفة بتاريخ النادي.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة وضع أحمد حجازي ومحمد أمين مساعد مدرب المنتخب السعودي السابق ضمن خططه للانضمام إلى الجهاز الفني بعد كأس العالم.

كما دخل حمد المنتشري المدافع السابق في قائمة الهيكل الإداري الجديد إذ تقرر إيفاده إلى دورة متخصصة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم أكتوبر المقبل.

ويسعى اتحاد جدة لتأهيل كوادر ضمن خطته لتطوير العمل الإداري داخل النادي.

ولم يتضح المنصب المرشح له أحمد حجازي حتى الآن.

ويتجه نادي اتحاد جدة السعودي لإقالة البرتغالي سيرجيو كونسيساو من منصب المدير الفني عقب نهاية الموسم.

وانضم كونسيساو في أكتوبر الماضي لكتيبة النمور خلفا للفرنسي لوران بلان بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وخلال 41 مباراة قاد الفريق لـ 21 فوز و7 تعادلات و13 هزيمة في جميع المسابقات.

واختتم الاتحاد الموسم بهزيمة ثقيلة على يد القادسية بنتيجة 5-1.

وأنهى اتحاد جدة الموسم في المركز الخامس بترتيب الدوري، وودع كأس الملك من نصف النهائي ودوري أبطال آسيا للنخبة من ربع النهائي.

وتأهل الفريق للدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة.