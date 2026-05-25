كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد تايجرز في نصف نهائي الدوري الإفريقي
الإثنين، 25 مايو 2026 - 11:58
كتب : FilGoal
حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لرجال كرة السلة The BAL بعد تخطي فيلا دي داكار السنغالي.
وتغلب الأهلي على داكار السنغالي بنتيجة 87-76 في المباراة الثانية ليعوض خسارة المباراة الأولى بنتيجة 93-90.
بينما تأهل تايجرز الرواندي بعد تخطي الفتح الرباطي المغربي ليحسم مقعده في المربع الذهبي.
وتقام منافسات نصف النهائي من مباراة واحدة بخروج المغلوب.
وتستضيف رواندا منافسات نهائيات البطولة.
موعد مباراة الأهلي ضد تايجرز والقناة الناقلة
يلعب الأهلي أمام تايجرز الرواندي يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر.
وتستضيف صالة كيجالي بالعاصمة الرواندية منافسات المباراة.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.
