مستقبل إنزاجي مع الهلال على المحك

الإثنين، 25 مايو 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - سيموني إنزاجي

يقضي مسؤولو نادي الهلال وقتًا طويلًا في مناقشة مستقبل الإيطالي سيميوني إنزاجي، مدرب الفريق، وسط تباين في وجهات النظر بشأن استمراره من عدمه خلال الموسم المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس الإدارة يميل إلى فكرة التعاقد مع مدرب جديد يتناسب مع ثقافة الفريق، وقدراته البشرية داخل الملعب.

فيما يرى الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للنادي، منح المدرب الإيطالي فرصةَ استكمال عقده الممتد موسمًا آخر، حسب التقرير.

ويستند كالزادا في موقفه إلى أن إنزاجي قدَّم موسمًا جيدًا على مستوى الأرقام والنتائج، إلى جانب اعتقاده بأن الموسم الثاني للمدرب سيكون أفضل بعد تعرُّفه على طبيعة المنافسات السعودية، وتلبية احتياجاته الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقرير سيشهد الأسبوعان المقبلان اجتماعات حاسمةً بين أصحاب القرار في النادي لحسم الملف بشكل نهائي مع ترجيحات تميل إلى استمرار الإيطالي موسمًا إضافيًّا

وربما لأن إلغاء العقد سيُلزم الهلال بدفع كامل قيمة الموسم المتبقي فيه، حسب التقرير.

وكان الهلال تعاقد مع إنزاجي، مطلع يونيو 2025، وقاد الفريق إلى نتائجَ لافتة بكأس العالم للأندية في أمريكا قبل أن يُودِّع دوري أبطال آسيا، ويُتوَّج بالكأس المحلية، ثم يخسر لقب الدوري لصالح غريمه النصر في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

