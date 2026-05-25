"الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم

الإثنين، 25 مايو 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

تعرض ليونيل ميسي للإصابة خلال مواجهة إنتر ميامي أمام فلادلفيا وتم استبداله في الدقيقة 73.

وأثارت إصابة ميسي قلق متابعي المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من انطلاق معسكر الإعداد لكأس العالم.

وكشفت شبكة TyC الأرجنتينية تفاصيل إصابة ليونيل ميسي وطمأنت الجماهير أن الأمر غير مقلق.

وأوضح التقرير أن ليونيل ميسي شعر بألم في الجزء الخلفي من ساقه اليسرى لذلك طلب استبداله خلال مواجهة إنتر ميامي أمام فيلادلفيا.

وأشار إلى أن الاستبدال جاء كإجراء احترازي بسبب شد خفيف في أوتار الركبة، واللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية وفضّل عدم المخاطرة.

كما صرح أنخيل جييرمو هويوس مدرب إنتر ميامي خلال المؤتمر الصحفي أن ميسي شعر بإجهاد بسبب أرضية الملعب الثقيلة لذلك تم استبداله خوفا من التعرض لأي مخاطر.

وتغلب إنتر ميامي على فيلادلفيا بستة أهداف مقابل أربعة، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 4-4.

وحقق إنتر ميامي بذلك انتصاره الرابع على التوالي في مسابقة الدوري بعد خوض 15 جولة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن ناشفيل متصدر ترتيب القسم الشرقي.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

وصنع ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي في الشوط الاول قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر في الدقيقة 73.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وضمت القائمة التي كشف عنها ليونيل سكالني مدرب الأرجنتين، 55 لاعبا. على رأسهم ليونيل ميسي.

ويستعد ليونيل ميسي لخوض كأس العالم رقم 6 له مع منتخب الأرجنتين.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر 2022.

"الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم
