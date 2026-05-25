الرياضية: اتحاد جدة يتجه لعدم التجديد لـ فابينيو

الإثنين، 25 مايو 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة يتجه لعدم التجديد للثلاثي البرازيلي فابينيو، وعوض الناشري، وعبد العزيز البيشي.

وينتهي عقد الثلاثي بنهاية موسم 2025-2026، الذي انتهى بالفعل.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي تعمل حاليًّا على مراجعة عدد من الملفات الفنية والإدارية المتعلِّقة بمستقبل الفريق وسط توجُّه لإعادة ترتيب بعض العناصر، ودعم احتياجات الجهاز الفني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لعودة الفريق للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وانضمَّ البرازيلي فابينيو، الذي حقق مع الفريق لقبَي الدوري 2024ـ2025 وكأس الملك 2025، إلى صفوف النمور نهاية يوليو 2023.

فيما ينتهي عقده 30 يونيو 2026.

كما يرتبط عوض الناشري وعبد العزيز البيشي بعقدين يمتدَّان حتى التاريخ ذاته.

وكانت الرياضية نشرت، ديسمبر 2025، توصيةً داخليةً بعدم التجديد مع الناشري والبيشي.

قبل أن تشمل التوجُّهات الحالية للنادي فابينيو مع اقتراب نهاية عقود اللاعبين الثلاثة.

