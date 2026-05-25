مباراة الـ 10 أهداف وإصابة ميسي.. سواريز يسجل هاتريك في فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا

الإثنين، 25 مايو 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

شهدت مواجهة إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون تسجيل 10 أهداف.

وسجل لويس سواريز ثلاثة أهداف "هاتريك" بينما تعرض ليونيل ميسي للإصابة وتم استبداله في الدقيقة 73.

وتغلب إنتر ميامي على فيلادلفيا بستة أهداف مقابل أربعة، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 4-4.

وحقق إنتر ميامي بذلك انتصاره الرابع على التوالي في مسابقة الدوري بعد خوض 15 جولة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن ناشفيل متصدر ترتيب القسم الشرقي.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

وصنع ليونيل ميسي هدفين لإنتر ميامي في الشوط الاول قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر في الدقيقة 73.

بينما سجل سواريز الأهداف الثاني والرابع والخامس لإنتر ميامي.

ورفع سواريز رصيده إلى ستة أهداف في الدوري الأمريكي.

بينما وصل ميسي للمساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم بعد تسجيل 12 هدفا وصناعة 7 آخرين.

ويبتعد ميسي عن صدارة الهدافين بهدف وحيد عن البلجيكي هوجو كويبريس مهاجم شيكاغو فاير.

