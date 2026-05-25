من الدرجة الثانية لأوروبا.. تورينسي يتوج بلقب كأس البرتغال على حساب سبورتنج لشبونة

توج تورينسي أحد الدرجة الثانية بلقب كأس البرتغال بالفوز على سبورتنج لشبونة 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت.

وحجز تورينسي بطاقة التأهل لـ الدوري الأوروبي، ولأول يتأهل لمسابقة أوروبية.

وحقق تورينسي اللقب الأول في تاريخه منذ تأسيسه في 2017.

وتقدم كيفين زوهي في الدقيقة 4 بالهدف الأول لتورينسي وفي الدقيقة 54 تعادل لويس سواريز.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين وفي الدقيقة 109 تحصل ماكسليميانو أراوخو على بطاقة حمراء.

وسجل ستروبيا قائد منتخب كاب فيردي هدف الفوز القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 113 والذي أعلن تتويج تورينسي باللقب.

ويمتلك الفريق الذي يمثل مدينة توريس فيرداس التي تبعد 25 ميلا عن شمال لشبونة العاصمة فرصة اللعب في أوروبا وهو في الدرجة الأولى البرتغالية الموسم المقبل.

وينافس الفريق على بطاقة التأهل للدوري البرتغالي بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدرجة الثانية ويخوض لقاء الملحق مع كاسا بيا.

وانتهى الملحق ذهابا بالتعادل السلبي 0-0 فيما سيلتقي الفريقان مجددا يوم 28 مايو الجاري لحسم بطاقة التأهل.