منتخب مصر يبدأ التركيز على لقاء روسيا الودي

واصل منتخب مصر تدريباته بقيادة حسام حسن المدير الفني، وذلك استعداداً لمواجهة روسيا ودياً، في إطار تحضيراته لبطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر ضد روسيا على استاد القاهرة يوم الخميس المقبل.

وذلك قبل السفر يوم السبت القادم إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة البرازيل ودياً، يوم 6 يونيو المقبل قبل خوض المونديال.

وسبقت مران المنتخب محاضرة فنية، من الجهاز الفني، للاعبين، وذلك للحديث عن ودية منتخب روسيا، ومتابعة مبارياته، لمعرفة نقاط القوة والضعف به.

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود حسن (تريزيجيه) وأقطاي عبد الله.

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح وعمر مرموش وهيثم حسن وحمزة عبد الكريم إلى صفوف منتخب مصر في الأيام القليلة المقبلة.

وحضر مران منتخب مصر هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.