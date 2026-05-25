للمرة الثانية.. صنداونز يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي

الإثنين، 25 مايو 2026 - 00:19

كتب : FilGoal

هدف أوبيري موديبا - صنداونز

توج صنداونز الجنوب إفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما فرض التعادل على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1 في الإياب.

وحقق صندوانز اللقب للمرة الثانية في تاريخه بفضل الفوز ذهابا 1-0 والتعادل إيابا 1-1 بمجموع 2-1 في المباراتين.

وخاض الأصفر والأسود النهائي الرابع له قاريا وحقق ثاني ألقابه بعد 2016 ضد الزمالك.

فيما خسر الجيش الملكي فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية بعدما فاز به في 1985.

وضمن صنداونز المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2025 وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية 2029.

وسيواجه صنداونز خصمه اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي 2027.

وفاز صنداونز بجائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار نظير تتويجه باللقب القاري، بعدما ارتفعت الجوائز المالية من 4 لـ 6 ملايين هذا الموسم.

وحقق ميجيل كاردوزو المدير الفني لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة، بعدما تأهل آخر نسختين وخسر من الأهلي مع الترجي ومن بيراميدز مع صنداونز.

وصف المباراة

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، وبدأ الجيش الملكي الخروج من منتصف ملعبه مع الوقت بحثا عن هدف أول يعلن التعادل في مجموع المباراتين.

وفي الدقيقة 36 تحصل رضا سليم على ركلة جزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وانبرى محمد ربيع حريمات للركلة وسددها بنجاح في الشباك ليتعادل الفريقان في النتيجة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45+7 باغت تيبوهو موكوينا الجميع بتصويبة صاروخية من داخل الـ 18 سكنت الشباك معلنة التعادل لصنداونز.

شوط أول انتهى بالتعادل وتفوق صنداونز في النتيجة وحاجة الجيش الملكي لهدفين في آخر 45 دقيقة لخطف اللقب.

استمر الجيش الملكي في الشوط الثاني مهاجما بحثا عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 72 عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للجيش الملكي.

حريمات واجه رونوين ويليامز مجددا، وفي الدقيقة 75 تفوق الأخير وتصدى لكرة حريمات مانعا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 90+2 تقدم صنداونز بالهدف الثاني لكن سرعان من تم إلغائه بداعي التسلل.

وأهدر جلال الدين فرصة محققة بعد مرور رائع وعرضية أرضية من يوسف الفحلي إذ علت الكرة العارضة في الدقيقة 90+8 لتنتهي المباراة بالتعادل وتتويج الجيش الملكي.

