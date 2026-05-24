أوديجارد: لا أستطيع وصف شعوري بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

لا يستطيع مارتن أوديجارد قائد أرسنال وصف شعوره بعد رفع لقب الدوري الإنجليزي.

وعاد أرسنال للتتويج بلقب الدوري بعد غياب 22 عاما بعد صراع شرس مع مانشستر سيتي حتى الجولة قبل الأخيرة.

مارتن أوديجارد قائد أرسنال عبر شبكة سكاي سبورتس: "بصراحة، لا أستطيع وصف ذلك. كان شيئا مميزا للغاية. الكثير من المشاعر والكثير من العمل الشاق وراءه. الأمر مؤثر جدا، لكنه يوم جميل وإنجاز رائع".

وأضاف "دائما يكون لديك الشك والخوف من أنك قد لا تتمكن من تحقيق ذلك، لكن كان لدينا إيمان بأنفسنا، وحتى في أصعب اللحظات هذا الموسم بقينا متماسكين حقا".

وأتم "كان لدينا هذا الإيمان. واصلنا القتال فقط، وفي النهاية وصلنا، ولذلك هو أجمل بهذه الطريقة".

وانتصر أرسنال في الجولة الأخيرة على كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وسجل جابرييل جيسوس ونوني مادويكي ثنائية أرسنال في الدقيقتين 43 و48.

فيما قلص جان فيليب ماتيتا الفارق في الدقيقة 88.

وبذلك أنهى أرسنال الموسم بفارق 7 نقاط في الصدارة عن سيتي.