جوارديولا: مدينة مانشستر أصبحت موطني.. وأحتاج إلى الاحتضان

ألقى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خطابا مؤثرا لجماهير ناديه في ليلة توديعه للنادي الإنجليزي.

وسقط مانشستر سيتي على أرضه أمام أستون فيلا بنتيجة 1-2 في المباراة الأخيرة لجوارديولا وجون ستونز وبرناردو سيلفا.

وقال المدرب الإسباني خلال خطابه: "مدينة مانشستر أصبحت موطني، لم أتوقع يوما أن أشعر بهذا الارتباط العميق بالنادي وجماهيره".

وأضاف "أنا متوتر جدا، أشعر بالرعب الآن، لماذا تحبونني إلى هذا الحد؟".

وواصل "لم أكن أتخيل أبدا حجم هذا الحب، كان شرفا مذهلا وعظيما أن أكون مدرب للفريق لمدة 10 أعوام".

وأتم "إذا رأيتموني خلال السنوات المقبلة في الشوارع بأي مكان حول العالم وكنتم من جماهير مانشستر سيتي تعالوا واحتضنوني، سأكون بحاجة إلى ذلك".

وافتتح أنطوان سيمينيو التسجيل لسيتي في الدقيقة 23.

ورد أولي واتكينز بهدفين لفيلا في الدقيقتين 47 و63.

وشهدت المباراة وداعا باكيا لبرناردو سيلفا وجون ستونز عند خروجهما في الدقيقتين 59 و77.

في الوقت نفسه، لم يتمالك بيب جوارديولا مدرب سيتي دموعه في معظم أوقات المباراة.

فالمدرب الإسباني أنهى مسيرة أسطورية استمرت 10 سنوات بهذه المباراة.