هالاند يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة

حصد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة خلال 4 مواسم.

وسجل المهاجم النرويجي 27 هدفًا هذا الموسم، بفارق خمسة أهداف أمام إيجور تياجو مهاجم برينتفورد صاحب المركز الثاني.

ويواصل لاعب السيتي رقم 9 بذلك تقديم مواسم تهديفية استثنائية، بعدما سبق له التفوق تهديفيًا على جميع لاعبي الدوري في موسمي 2022-23 و2023-24، عقب انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في صيف 2022.

ولم يحصد الجائزة طوال مواسم هالاند الأربعة سوى محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الماضي.

وسجل هالاند رقمًا قياسيًا بلغ 36 هدفًا في موسمه الأول، قبل أن يسجل 27 هدفًا في الموسم التالي.

ولا يتفوق على هالاند في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة سوى تييري هنري ومحمد صلاح، بعدما حصلا عليها أربع مرات لكل منهما، بينما حقق آلان شيرار وهاري كين الجائزة 3 مرات أيضًا.

ويُعد هالاند اللاعب الوحيد في تاريخ مانشستر سيتي الذي يفوز بالجائزة أكثر من مرة، بعدما تقاسم كارلوس تيفيز الجائزة مع ديميتار برباتوف في موسم 2010-11، بينما سجل سيرجيو أجويرو 26 هدفًا في موسم 2014-15.

وبشكل عام، وصل هالاند الآن إلى 112 هدفًا في 132 مباراة بالدوري الإنجليزي، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في ديسمبر 2025.

ووصل المهاجم النرويجي إلى هذا الرقم خلال 111 مباراة فقط، بفارق 13 مباراة أسرع من الرقم القياسي السابق المسجل باسم آلان شيرار.