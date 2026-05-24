انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (4)-(1) كوت ديفوار.. الراااااااابع الرائع

الأحد، 24 مايو 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في كأس إفريقيا للناشئين.

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار بعد قليل في ختام ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين.

نهاية اللقاء بفوز رائع للفراعنة الصغار

ق84: زياد سعودي يسجل الرابع الرائع بعد مشوار من نصف الملعب

ق54: برولاي سيسيه يقلص الفارق للأفيال من ركلة جزاء

ق53: ركلة جزاء لكوت ديفوار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جووووووووووووول خالد مختار الثاني له والثالث لمصر

ق44: الحكم يلغي ركلة الجزاء

ق43: ركلة جزاء لكوت ديفوار

ق 38: جوووووووووووول أحمد بشير يسجل الثاني من داخل منطقة الجزاء

ق 29: جووووووووووول مصري أول.. خالد مختار أيضا

ق 13: تقنية الفيديو المساعد تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 11: جوووووووووووول خالد مختار يسجل الأول لمصر

ق 2: فرصة خطيرة لمنتخب مصر، ينقذها الدفاع الإيفواري من على خط المرمى

انطلاق المباراة

