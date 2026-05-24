سلوت: استقبال جماهير ليفربول لـ صلاح وروبرتسون رائع كما توقعنا

أعرب أرني سلوت مدرب ليفربول عن سعادته باستقبال جماهير ناديه لمحمد صلاح وأندي روبرتسون لاعبا الفريق في المباراة الأخيرة لهما.

وخاض الثنائي المباراة الأخيرة له مع ليفربول وذلك ضد برينتفورد في الجولة النهائية للدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عبر بي بي سي سبورت: "استقبال جماهيرنا لمحمد صلاح وأندي روبرتسون كان رائعا كما توقعنا، جماهيرنا تجد دائما طريقة لتقديم شيء مميز في اللحظات الجميلة والخاصة، كان هناك الكثير من الهتافات لديوجو جوتا أيضا".

وأضاف "أريد أن نتخلص من استقبال هدف في أي وقت من المباراة، حدث ذلك مرات كثيرة جدا، فعندما نكون الفريق الأفضل لا يلاحظ الناس ذلك، لأننا لا نصنع الكثير من الفرص".

وأتم "تعرضنا لهجمات مرتدة واستقبلنا أهدافا في مرات عديدة هذا الموسم، نستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، تواجدنا ضمن الـ 5 الكبار طوال الموسم".

البداية برسالة الجماهير

أرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

صناعة التاريخ

واصل محمد صلاح أسطورة ليفربول صناعة التاريخ حتى مباراته الأخيرة.

وصنع صلاح هدف التقدم لليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 58 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء تجاه اللاعب الإنجليزي ليسكنها الشباك بسهولة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

النهاية بالدموع

استبدل محمد صلاح في الدقيقة 73 وتلقى تحية الجماهير وخرج بالدموع ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 60 في المركز الخامس، وضمن حامل اللقب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وارفتع رصيد برينتفورد للنقطة 53 في المركز التاسع.