تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام كوت ديفوار.. وأبو العز بديل

الأحد، 24 مايو 2026 - 21:13

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين تحت 17 عاما

يقود دانيال تامر هجوم منتخب مصر تحت 17 عاما في مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين.

فيما يتواجد أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي على مقاعد بدلاء منتخب مصر للناشئين.

وأعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: محمد السيد "ديزل" - عادل علاء - ياسين تامر - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - أدهم حسيب - عمر فودة.

الهجوم: دانيال تامر - خالد مختار - أحمد صفوت.

May be an image of soccer, football and text

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد - عبد الله عمرو - أمير حسن - سيف المهدي - محمد نور - عمر عبد الرحيم - زياد سعودي - سيف كريم - عبد العزيز خالد - أمير أبو العز.

الفائز من اللقاء سيلعب ضد منتخب تنزانيا الذي تأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح.

وصعد المنتخب التنزاني بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

