الكومبيوتر لم يخطئ.. هبوط وست هام للدرجة الأولى الإنجليزية وتوتنام وسط الكبار

الأحد، 24 مايو 2026 - 20:15

كتب : FilGoal

أفلت توتنام من الهبوط بالفوز على إيفرتون بنتيجة 1-0 في الجولة الأخيرة، فيما هبط وست هام لدوري الدرجة الأولى رغم الفوز 3-0 على ليدز يونايتد.

واحتاج توتنام للفوز وهو ما حدث، فيما انتظر وست هام هدية من إيفرتون بتفوقه على توتنام مع الفوز وهو ما لم يحدث.

وهبط وست هام للدرجة الأولى الإنجليزية لأول مرة منذ موسم 2010-11.

ووفقا لموقع "أوبتا" فإن الفرق التي بدأت مشوارها في منطقة الهبوط تهبط للدرجة الأولى وحدث هذا في 14 موسم في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ موسم 1992.

وخلال آخر 15 عاما لم يفلت فريقا من الهبوط بالخروج من مناطق القاع إلا مرة واحدة وهو ما حدث في موسم 2021-22 عندما أفلت ليدز بفوزه على برينتفورد وسقط بيرنلي.

كما أن نسب هبوط وست هام قبل المباراة كانت 85% مقابل 15% لتوتنام.

وبالفعل هو ما حدث وست هام هبط برصيد 39 نقطة محتلا المركز الـ 18 رفقة بيرنلي وولفرهامبتون، فيما ظل توتنام في المركز السابع عشر برصيد 41 نقطة.

وصف المباراة

الشوط الأول كان سلبيا في ملعب لندن معقل وست هام وملعب توتنام.

وفي الدقيقة 37 أهدر بوين فرصة محققة لوست هام.

وجاء هدف توتنام من بعيد بفضل البرتغالي جواو بالينيا الذي ارتدت رأسيته من العارضة ثم تابع الكرة في الشباك في الدقيقة 43.

شوط أول انتهى على وقع استمرار توتنام وهبوط وست هام.

حاول وست هام في الشوط الثاني وفي الدقيقة 68 سجل لوكا كاستينيوس هدف الهامرز الأول.

وفي الدقيقة 80 سجل جارود بوين الهدف الثاني.

واختتم كالوم ويلسون اللقاء بهدف في الدقيقة 90+4 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلقت صافرة النهاية مبكرا في وست هام، وانتظر الجميع معجزة من إيفرتون لكنها لم تحدث ليهبط الهامرز.

