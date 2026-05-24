في ليلة وداع الملك.. صلاح يكتب التاريخ في تعادل ليفربول مع برينتفورد

تعادل ليفربول مع منافسه بيرنتفورد بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وخاض الملك المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة مع ليفربول قبل رحيله بشكل أساسي.

البداية برسالة الجماهير

أرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

صناعة التاريخ

واصل محمد صلاح أسطورة ليفربول صناعة التاريخ حتى مباراته الأخيرة.

وصنع صلاح هدف التقدم لليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 58 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء تجاه اللاعب الإنجليزي ليسكنها الشباك بسهولة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

النهاية بالدموع

استبدل محمد صلاح في الدقيقة 73 وتلقى تحية الجماهير وخرج بالدموع ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 60 في المركز الخامس، وضمن حامل اللقب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وارفتع رصيد برينتفورد للنقطة 53 في المركز التاسع.

وصف المباراة

استحتوذ ليفربول على الكرة في بداية المباراة وكانت الفرصة الأولى الخطيرة على برينتفورد في الدقيقة 19 عن طريق صلاح بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة وارتطمت الكرة في القائم.

وفي الدقيقة 38 سدد ريان جرافنبيرخ كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 40 سدد ريو نجوموا كرة مقوسة لكن ذهبت بعيدة عن المرمى بقليل.

وهدد صلاح مرمى برينتفورد في الدقيقة 52 لكن تصدى لها الحارس.

وتعادل كيفن شادي من رأسية في الدقيقة 64.

وخرج أندي روبرتسون الذي خاض المباراة الأخيرة له أيضا مع ليفربول ودخل تري نيوني بدلا منه.

ولم يتمكن ليفربول من تسجيل هدف الفوز وانتهى بالتعادل وسط وداع الجماهير لصلاح.