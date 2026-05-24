في ليلة وداع الملك.. صلاح يكتب التاريخ في تعادل ليفربول مع برينتفورد

الأحد، 24 مايو 2026 - 20:06

كتب : محمد رؤوف

محمد صلاح - ليفربول

تعادل ليفربول مع منافسه بيرنتفورد بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وخاض الملك المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة مع ليفربول قبل رحيله بشكل أساسي.

البداية برسالة الجماهير

أخبار متعلقة:
رحلة الملك (7) – الرقصة الأخيرة مع كلوب رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية

أرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

May be an image of soccer, football, crowd and text

صناعة التاريخ

واصل محمد صلاح أسطورة ليفربول صناعة التاريخ حتى مباراته الأخيرة.

وصنع صلاح هدف التقدم لليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 58 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء تجاه اللاعب الإنجليزي ليسكنها الشباك بسهولة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

النهاية بالدموع

استبدل محمد صلاح في الدقيقة 73 وتلقى تحية الجماهير وخرج بالدموع ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 60 في المركز الخامس، وضمن حامل اللقب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وارفتع رصيد برينتفورد للنقطة 53 في المركز التاسع.

وصف المباراة

استحتوذ ليفربول على الكرة في بداية المباراة وكانت الفرصة الأولى الخطيرة على برينتفورد في الدقيقة 19 عن طريق صلاح بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة وارتطمت الكرة في القائم.

وفي الدقيقة 38 سدد ريان جرافنبيرخ كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 40 سدد ريو نجوموا كرة مقوسة لكن ذهبت بعيدة عن المرمى بقليل.

وهدد صلاح مرمى برينتفورد في الدقيقة 52 لكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 58 صنع صلاح هدفا لليفربول بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي لكورتيس جونز وسددها في المرمى.

وتعادل كيفن شادي من رأسية في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 73 استبدل الملك المصري وتلقى تحية الجماهير وخرج بالدموع ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وخرج أندي روبرتسون الذي خاض المباراة الأخيرة له أيضا مع ليفربول ودخل تري نيوني بدلا منه.

ولم يتمكن ليفربول من تسجيل هدف الفوز وانتهى بالتعادل وسط وداع الجماهير لصلاح.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي برينتفورد
نرشح لكم
الكومبيوتر لم يخطئ.. هبوط وست هام للدرجة الأولى الإنجليزية وتوتنام وسط الكبار أرسنال ينهي الموسم بالفوز.. وسيتي يسقط في وداعية جوارديولا وسيلفا وستونز يواصل صناعة التاريخ حتى المباراة الأخيرة.. صلاح يصنع هدفا ويتخطى جيرارد تكريم خاص من إيمري لـ جوارديولا في مباراته الأخيرة مع سيتي انفرد بالرقم القياسي.. برونو فيرنانديز أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بـ الدوري الإنجليزي "صلاح ملكنا".. رسالة جماهير ليفربول الأخيرة للنجم المصري انتهت صراع الهبوط - توتنام (1)-(0) إيفرتون ووست هام (3)-(0) ليدز.. الديوك في الدوري انتهت في الدوري الإنجليزي - بالاس (1)-(2) أرسنال وسيتي (1)-(2) فيلا
أخر الأخبار
الكومبيوتر لم يخطئ.. هبوط وست هام للدرجة الأولى الإنجليزية وتوتنام وسط الكبار 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة وداع الملك.. صلاح يكتب التاريخ في تعادل ليفربول مع برينتفورد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال ينهي الموسم بالفوز.. وسيتي يسقط في وداعية جوارديولا وسيلفا وستونز 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بطولتان في 24 ساعة.. أوكلاند يحصد لقبين في قارتين ويتأهل لـ كأس إنتركونتينينتال 26 دقيقة | آسيا
يواصل صناعة التاريخ حتى المباراة الأخيرة.. صلاح يصنع هدفا ويتخطى جيرارد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي يغيب عن ودية مصر ضد روسيا 44 دقيقة | منتخب مصر
تكريم خاص من إيمري لـ جوارديولا في مباراته الأخيرة مع سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
انفرد بالرقم القياسي.. برونو فيرنانديز أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529720/في-ليلة-وداع-الملك-صلاح-يكتب-التاريخ-في-تعادل-ليفربول-مع-برينتفورد