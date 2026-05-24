بطولتان في 24 ساعة.. أوكلاند يحصد لقبين في قارتين ويتأهل لـ كأس إنتركونتينينتال

الأحد، 24 مايو 2026 - 19:58

كتب : إسلام أحمد

حقق أوكلاند النيوزيلندي لقبي الدوري الأسترالي ودوري أوقيانوسيا المحترف خلال 24 ساعة.

نادي أوكلاند أف سي النيوزيلندي هو نادي محترف بالكامل وهو نادي آخر غير أوكلاند سيتي الذي اعتاد المشاركة في كأس العالم للأندية طيلة السنوات الماضية.

وتأسس النادي في 2024 ويشارك في الدوري الأسترالي لكرة القدم، وبفضل تحقيق اللقب أصبح أول فريق نيوزيليندي يحقق لقب الدوري الأسترالي على الإطلاق.

وحقق الفريق لقب الدوري الأسترالي أمس السبت بعدما فاز في المباراة النهائية للمسابقة على سيدني بهدف دون رد.

وبعد أقل من 24 ساعة خاض الفريق الرديف لأوكلاند نهائي دوري أوقيانوسيا المحترف وفاز على ساوث ملبورن الأسترالي بنتيجة 2-1 في النهائي وتوج بأول ألقابه القارية.

ما هو دوري أوقيانوسيا المحترف؟

بطولة مستحدثة لأندية اتحاد أوقيانوسيا أصبحت البطولة الأكبر والمؤهلة لكأس العالم للأندية وكأس إنتركونتينينتال.

ويشارك في البطولة الفرق المحترفة في قارة أوقيانوسيا.

فيما أصبحت بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا التي يشارك فيها أوكلاند سيتي هي البطولة الثانية في القارة.

بمعنى آخر: دوري أوقيانوسيا المحترف هو دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أوقيانوسيا هو الدوري الأوروبي.

لماذا يشارك فريق نيوزيلندي في الدوري الأسترالي؟

منذ استحداث نظام الدوري الأسترالي في 2004 تم حجز مقعد لمشاركة فريق نيوزيليندي محترف.

وأًصبح العدد 2 منذ موسم 2025 بمشاركة ويلنجتون فينيكيس وأوكلاند أف سي.

ولا تمتلك الفرق النيوزيليندية فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا سواء النخبة أو 2 نظرا لأنها تابعة لاتحاد أوقيانوسيا قاريا.

أوكلاند في كأس إنتركونتيننتال

سيلتقي أوكلاند أف سي مع أهلي جدة السعودي وبطل إفريقيا في بطولة كأس القارات الـ 3 والتي سيتأهل بطلها لخوض مباراة كأس التحدي ضد بطل الأمريكيتين.

