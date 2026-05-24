حمدي فتحي يغيب عن ودية مصر ضد روسيا

الأحد، 24 مايو 2026 - 19:40

كتب : محمد جمال

يغيب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر ضد روسيا الودية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويأتي غياب حمدي فتحي عن القائمة بسبب حصوله على إنذارين خلال مواجهة مصر ضد إسبانيا في شهر مارس الماضي.

وأكمل منتخب مصر الدقائق الأخيرة من مواجهة إسبانيا بـ 10 لاعبين بسبب طرد حمدي فتحي في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد حمدي فتحي في قائمة منتخب مصر الأولية المشاركة في كأس العالم 2026 والتي تضم 27 لاعبا.

وكان من المفترض خوض المباراة على استاد مصر بالعاصمة الجديدة ولكن FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق عن نقل المباراة لاستاد القاهرة.

وقررت الشركة نقل المباراة لاستاد القاهرة حرصا على حضور الجماهير بشكل أكبر والاستمتاع بالأجواء الجماهيرية.

كما وافقت شركة العاصمة الإدارية على طرح التذاكر بشكل مجاني ولكن من خلال شركة تذكرتي، احتفالا بمرور 10 سنوات على إنشاء شركة تذكرتي.

وكان استاد مصر قد افتتح في شهر يناير من عام 2024.

ولم تقم على الملعب سوى مباراتين فقط من افتتاحه، كانتا بين مصر وكل من كرواتيا ونيوزيلندا.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أخرى في أمريكا استعدادا للمونديال ضد البرازيل.

