"وضع تصور نهائي لنظامي الصعود والهبوط".. 3 قرارات من اتحاد الكرة

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:53

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 3 قرارات بعد الاجتماع الذي تم انعقاده.

القرارات تهدف إلى تطوير منظومة العمل داخل الاتحاد والمسابقات.

وجاءت القرارات كالتالي:

-تأكيد دعم اختصاصات مصطفى عزام الأمين العام لاستكمال خطط التطوير وحوكمة وهيكلة العمل داخل الاتحاد.

-تكليف لجنة المسابقات بوضع التصور النهائي للموسم الجديد لكل الأقسام وتحديد نظامي الصعود والهبوط لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

-وافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية لمسابقات القسم الثالث تتبع اللجنة العامة للمسابقات.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

واحتل بيراميدز المركز الثاني، والأهلي في المركز الثالث.

بينما تأكد هبوط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين.

