بعد قرار وزارة الرياضة.. اتحاد الكرة يمنح أورانج مهلة لتوفيق أوضاعه القانونية

أعلن اتحاد الكرة المصري قراراته بشأن فحص مدى سلامة مشاركة شركة أورانج في مسابقات الاتحاد.

وشارك أورانج في دوري القسم الثالث (الدرجة الرابعة) وحجز بطاقة تأهله إلى دوري القسم الثاني (ب) الذي يعادل الدرجة الثالثة.

وسبق أن أصدرت وزارة الرياضة قرارا برفض مشاركة نادي أورانج بالقسم الثالث. (طالع التفاصيل)

ومنح اتحاد الكرة الفريق موعد أقصاه 16 يوليو 2026 لإلزام الشركة بتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على الترخيص أو الصفة القانونية الصحيحة اللازمة للمشاركة في مسابقات الاتحاد.

وفي حال لم يتقدم النادي بالأوراق المطلوبة في الموعد المحدد فسيتم إلغاء نتائج وإعادة ترتيب المجموعة لتحديد الفريق الذي سيتأهل عوضا عنه.

وجاء بيان اتحاد الكرة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال جلسته رقم (20) المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2026، القرارات الخاصة بفحص مدى سلامة مشاركة شركة أورانج في مسابقات الاتحاد، وذلك بعد الاطلاع على جميع المستندات والتراخيص واللوائح المنظمة.

وأكد الاتحاد أنه تبين من خلال الفحص أن الشركة محل الدراسة شاركت في مسابقات الاتحاد استنادًا إلى ترخيص يتعلق بنشاط الخدمات الرياضية وإدارة وتشغيل الأندية، دون ثبوت تمتعها خلال الفترة محل الفحص بترخيص أو إشهار كنادٍ رياضي، وفقًا لمتطلبات قانون الرياضة واللوائح المنظمة للمشاركة في المسابقات الرسمية.

وأوضح المجلس أن الشركة تُعد بحكم القانون الأعلم بطبيعة الترخيص الصادر لها وحدوده القانونية، ولا يجوز التوسع في نطاقه بما يجاوز النشاط المرخص به، كما أن قبول المشاركة من جانب الاتحاد لا ينشئ بذاته مركزًا قانونيًا مخالفًا لأحكام قانون الرياضة.

وأشار مجلس الإدارة إلى أنه رغم ثبوت وجود مخالفة تنظيمية وقانونية تتعلق بشرط الصفة القانونية اللازمة للمشاركة، فإن مرور فترة زمنية طويلة على المشاركة محل النزاع، وما ترتب عليها من استقرار للمراكز القانونية والنتائج الرياضية والتعاقدية، استوجب مراعاة مبدأ استقرار المسابقات وعدم المساس بالنتائج السابقة بأثر رجعي.

وأضاف الاتحاد أن قرارات المجلس جاءت إعمالًا لأحكام النظام الأساسي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرياضية، التي تستهدف حماية نزاهة واستقرار المسابقات وتجنب الإضرار بالأندية واللاعبين وجميع الأطراف المرتبطة بالمسابقات.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي:

1- ثبوت وجود مخالفة تنظيمية تتعلق بعدم استيفاء الشركة محل الفحص للصفة القانونية الواجبة للمشاركة في مسابقات الاتحاد خلال الفترة محل النزاع.

2- إلزام الشركة بتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على الترخيص أو الصفة القانونية الصحيحة اللازمة للمشاركة في مسابقات الاتحاد، وذلك في موعد أقصاه 16 يوليو 2026، بالتزامن مع نهاية تسجيل القائمة الأولى للمسابقات.

3- عدم السماح للشركة بالمشاركة في أي مسابقات جديدة ينظمها الاتحاد، اعتبارًا من انتهاء المهلة المشار إليها، ما لم تقدم ما يفيد استيفاء وضعها القانوني وفقًا لأحكام قانون الرياضة ولوائح الاتحاد.

4- تجميد اعتماد الترتيب النهائي لنادي أورنج بالمجموعة الخامسة لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 16 يوليو 2026، وفي حال عدم تقديم الترخيص في الموعد المحدد تُشطب نتائج الفريق عن موسم 2025/2026، وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك إعادة ترتيب المجموعة.

5- تكليف الأمين العام والإدارات المختصة بمراجعة جميع تراخيص الشركات المشاركة بالمسابقات قبل فتح باب القيد، وعدم السماح بالقيد للشركات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة، سواء تراخيص الأندية أو تراخيص مشاركة الأكاديميات.

6- تكليف المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الإدارة، بإجراء التحقيق اللازم بشأن ملابسات مشاركة الشركة، وتحديد المسئوليات، والعرض على مجلس الإدارة، لاتخاذ ما يلزم بشأن المتسبب في ذلك.